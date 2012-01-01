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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

نیلچیان به مهر خبر داد:

پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومانی مشاغل خانگی در مازندران

پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومانی مشاغل خانگی در مازندران

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: پنج میلیون تومان برای ایجاد مشاغل خانگی به متقاضیان وام پرداخت می شود.

اسماعیل نیلچیان در گفتگو با خرنگار مهر با اشاره به استفاده از همه ظرفیت ها در جهت حل معضل بیکاری افزود: یکی از وظایف دهیاریها شناخت ظرفیتهای مناسب برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهر است.
 
وی با توجه به تخصیص تسهیلات و حمایت از مشاغل خانگی گفت: 152 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال خانگی به تعاونی‌ها اختصاص داده تا در اختیار خانواده‌ها قرار دهند و دهیاریها باید به عنوان پشتیبان مشاغل خانگی این افراد را شناسایی کنند.
 
نیلچیان، میزان تسهیلات بانکی را برای مشاغل خانگی  از  یک میلیون تا یک میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مسئولان موظف هستند ظرفیتهای خالی را در روستاها شناسایی کرده و بر اساس نیاز روستا نسبت به ایجاد اشتغال در آن روستا اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، از بهره برداری  نخستین کارخانه فناوری نیشکر در بابلسر در بهمن ماه سالجاری خبر داد.
 
وی گفت: براساس سیاست دولت، تمام بیکاران می‌توانند در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده و اگر ظرف شش ماه موفق به دریافت کار نشده‌ از بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند.
 
کد مطلب 1498020

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