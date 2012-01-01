پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومانی مشاغل خانگی در مازندران

اسماعیل نیلچیان در گفتگو با خرنگار مهر با اشاره به استفاده از همه ظرفیت ها در جهت حل معضل بیکاری افزود: یکی از وظایف دهیاریها شناخت ظرفیتهای مناسب برای اشتغال و جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهر است.



وی با توجه به تخصیص تسهیلات و حمایت از مشاغل خانگی گفت: 152 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال خانگی به تعاونی‌ها اختصاص داده تا در اختیار خانواده‌ها قرار دهند و دهیاریها باید به عنوان پشتیبان مشاغل خانگی این افراد را شناسایی کنند.



نیلچیان، میزان تسهیلات بانکی را برای مشاغل خانگی از یک میلیون تا یک میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مسئولان موظف هستند ظرفیتهای خالی را در روستاها شناسایی کرده و بر اساس نیاز روستا نسبت به ایجاد اشتغال در آن روستا اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، از بهره برداری نخستین کارخانه فناوری نیشکر در بابلسر در بهمن ماه سالجاری خبر داد.

وی گفت: براساس سیاست دولت، تمام بیکاران می‌توانند در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده و اگر ظرف شش ماه موفق به دریافت کار نشده‌ از بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند.

