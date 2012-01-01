شهرک غزالی دیگر ظرفیت ندارد

عزت‌الله ضرغامی؛ رئیس سازمان صداوسیما در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی‌بر اینکه برخی معتقدند شما بیشتر به تولیدات نمایشی اهمیت ‌می‌دهید و بقیه ساختارهای تلویزیون کمتر مورد توجه و تجلیل قرار می‌گیرند؟ توضیح داد: خودم توفیق نداشتم در سالهای اخیر به جز یکی دو مورد مثل مجموعه "مختارنامه" که از اهمیت بالایی برخوردار است، بیایم و از نزدیک از همکارانم در یک پروژه نمایشی تشکر کنم.

وی ادامه داد: این جای سؤال از من دارد، چون ما کارهای نمایشی بسیار خوبی انجام می‌دهیم و برخی آنها به نظرم کارهای بسیار تأثیرگذارند که نمونه آن مجموعه "از یاد رفته" است. این مجموعه یک الگوی بسیار خوبی از یک زن معتقد مسلمان پاینبد به خانواده به جامعه ارائه کرد. مجموعه "از یاد رفته" مخاطبان بالایی داشت، اما فرصت نکردم حتی از نزدیک در یک جلسه خصوصی از عوامل آنها مستقیم تشکر کنم.

رئیس سازمان صدا و سیما اشاره کرد: ولی بسیاری از ساختارهای دیگر برنامه‌سازی است که رسانه‌ای نمی‌شود. به عنوان نمونه در برخی کارهای مستند یا کارهای دهه محرم در روزهای تعطیل مستقیم سر کارشان رفتم و آنها را تشویق و تشکر کردم و از نزدیک شاهد زحمات‌شان بودم؛ چون خیلی از آنها شرایطی دارند که به هیچ وجه زحمات‌شان بروز و ظهور ندارد از جمله عوامل فنی ما که هنرمندانه در روزهای تعطیل و شبانه‌ روز کار می‌کنند، اما اینها ضرورتی به رسانه‌ای شدن ندارد.

ضرغامی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی‌بر اینکه چرا دکورهای "مختارنامه" را محلی برای جذب توریست نمی‌کنید؟ گفت: متأسفانه چون این زمین برای ما نبود خیلی تلاش کردیم آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کنیم و برای کارهای مختلف مثلاً برای بازدید عمومی آن را در نظر بگیریم؛ اما به دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم آن زمین را بخریم.

وی ادامه داد: ان شاء الله بتوانیم یک جای ثابت را برای همیشه انتخاب کنیم و بتوانیم با قیمت مناسبت‌تر در اختیار بگیریم، چون مجموعه غزالی دیگر ظرفیت کارهای بعدی را به لحاظ سرمایه گذاری ندارد. در این زمینه مطالعه‌هایی شده و امیدواریم انتخاب خود را نهایی کنیم که از این به بعد سرمایه گذاری‌ها و دکورها برای خودمان ثابت بماند.

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به دیگر سئوالات خبرنگاران درباره تولید مجموعه "سلمان فارسی" گفت: یکی از کارهای تاریخی معاونت سیما مجموعه تلویزیونی "سلمان" خواهد بود. انتخاب این موضوع به دلیل قابلیت‌های بسیار خوبی که دارد می‌تواند یکی از ماندگارترین کارهای تاریخی رسانه ملی باشد. خوشبختانه متن این مجموعه تا حد زیادی نوشته شده و از سالهای قبل آقای میرباقری بر روی متن کار کرده و آمادگی دارد. امیدواریم ان شاء الله با فراهم شدن مقدمات کار را آغاز کنیم.

ضرغامی ادامه داد: مجموعه "مختارنامه" در بسیاری از کشورها نمایش داده شد، به ویژه وقتی از شبکه‌های برون مرزی جمهوری ایران پخش شد مخاطبان فراوانی پیدا کرد و تأثیرات زیادی بر مخاطبان مختلف در کشورهای متعدد به لحاظ آشنایی با تاریخ اسلام گذاشت.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم همین پیامک‌هایی که بینندگان این برنامه از سراسر دنیا برای شبکه "آی فیلم" ارسال می‌کنند و خیلی از آنها با مشخصات هم درج می‌شود بهترین آیینه برای استقبال مردم منطقه و مسلمانان از این سریال است. امیدواریم با شرایط بهتری که فراهم می‌کنیم بتوانیم در جاهایی که مجموعه "مختارنامه" نمایش داده نشده، به زبان‌های مختلف آن را نمایش دهیم.

رئیس سازمان صداوسیما درباره اینکه کدام بخش از سریال مختارنامه بر روی شما تأثیرگذاشته است؟ گفت: سریال "مختارنامه" صحنه‌های تأثیرگذار زیادی بر روی من داشت، اما یکی از ماندگارترین سکانس‌ها که روی خود من و خیلی از افراد دیگر تأثیر داشت، سکانس‌های آخر بود.

ضرغامی اشاره کرد: وقتی مختار از قلعه خارج می‌شود و فکر می‌کند همراهی می‌شود، اما تنها می‌ماند. آن نگاهی که بیشتر حاکی از تأسف برای کسانی بود که با او نیامدند، نه نگاه از اینکه تنها شده است و عاقبتی که برای آنها ترسیم کرد و در عرض مدت کوتاهی این عاقبت محقق شد. این دیدگاه ما برای مظلومیت مختار خیلی تأثیرگذار بود که این مردان بزرگ بعد از این همه رشادت در یک برهه‌ای از تاریخ چطور تنها می‌مانند و از طرف دیگر درس‌های زیادی داشت. در این مجموعه نشان داده شد مردمی که همراهی‌اش نکردند و فکر کردند نجات پیدا می‌کنند چگونه با ذلت کشته شدند. این درس بزرگی برای تاریخ است و از سکانس‌های ماندگاری است که بر روی خیلی‌ها تأثیر گذاشت.

وی درباره اینکه چرا صداوسیما در موقع انتخابات بیشتر فضا را هیجانی می‌کند، در حالی که بسیاری از مردم ما به ویژه مردم شهرستانهای کشور از کارکرد حقیقی مجلس بی‌خبر هستند و نمی‌دانند انتخاب نماینده‌هایشان چگونه باید باشد. آیا برنامه‌های آموزشی در این زمینه دارید؟ گفت: برنامه‌های تبیینی صداوسیما در مورد مجلس از مدت‌ها قبل شروع شده و الان ادامه دارد. در این برنامه‌ها به نوعی نقش مجلس را برای مردم تشریح می‌کنیم.

رئیس سازمان صدا و سیما اشاره کرد: همین برنامه "دو فوریتی" که با یک اجرای متفاوت توسط مهران رجبی اجرا شد، نکات حاشیه‌ای را به نمایندگان محترم مجلس تذکر داد و گفتیم اصلاح شود. این گونه برنامه‌ها سعی دارد با نوآوری و ورود از زوایای مختلف اهمیت مجلس و ویژگی‌های یک نماینده خوب را برای مردم تشریح کند.

ضرغامی ادامه داد: تقریباً نوع برنامه‌های ما درباره مجلس همین است. سعی می‌کنیم که برای مردم جایگاه مجلس، اهمیت نمایندگان، مشارکت مردم، سلامت انتخابات، قانونمندی در انتخابات را تبیین کنیم، اما طبیعی است که در روزهای آخر منتهی به روز انتخابات برنامه‌ها از شور و هیجان بیشتری برخوردار است. برای اینکه مردم متوجه شوند روز رأی گیری چه روزی است و بتوانند رأی خود را بدهند. الان همه برنامه‌های ما تبیینی است.

وی درباره طرح نظارت مجلس از صدا و سیما گفت: دوستان بخش حقوقی پارلمانی ما از مدت‌ها قبل در این طرح حضور داشتند و شاید بیش از یک سال است که در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس و کمیسیون فرهنگی و کارگروه رسانه این طرح همکاری می‌کنند. من از زحمات اعضای کمیسیون تشکر می‌کنم. فکر می‌کنم مراحل انتهایی خود را طی می‌کند و نظرات اصلاحی متعدد بر این پیش‌نویس اولیه که بر مجلس ارائه شد، داریم که بخش زیادی از آن هم خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت.

رئیس سازمان صدا و سیما ادامه داد: باید صبر کنیم متن نهایی بیرون بیاید و اگر نکته‌‌ای داشتیم در صحن مجلس اشاره می‌کنیم. اگر کاملا مورد تأیید صدا و سیما بود ما ضمن تشکر از کمیسیون پشتیبانی، همراهی می‌کنیم که ان شاء الله تصویب شود.

ضرغامی درباره اختلاف نظر دو ماده با وزارت ارتباطات توضیح داد: استدلال داریم که فرکانس‌ها و ماهواره‌های تصویری و سیگنالهایی که صدا و سیما ارسال می‌کند باید مستقل با مدیریت رسانه ملی صورت گیرد و برخی از مواد قانونی هم به این مسئله صراحت دارد. البته ما متعرض مسئولیت‌های قانونی وزارت ارتباطات نیستیم. فکر می‌کنیم کمیسیون محترم به همه این موارد توجه کرده و جایگاه هر یک را در حوزه خود روشن کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به راه‌اندازی چند شبکه آیا بودجه افزایش یافته یا نه؟ توضیح داد: متأسفانه بودجه ما متناسب با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های جدیدی که بر عهده سازمان گذاشته می‌شود، رشد نکرده است. با توجه به رشد طبیعی قیمت‌ها بودجه ما مرتباً رو به کاهش است. ممکن است به صورت مطلق یک رقم 70 میلیارد به یک رقم 1200 میلیاردی اضافه شود و ظاهرا یک افزایش 5 یا 10 را نشان دهد، اما با توجه به مسئولیت‌ها و مأموریت‌های جدیدی که به سازمان داده می‌شود بودجه ما مرتباً رو به کاهش است.



ضرغامی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه شبکه‌های افتتاح شده دیجیتالی هستند، آیا نمی‌شود پخش این شبکه‌های جدید به صورت آنالوگ باشد تا امکان دسترسی همه مردم وجود داشته باشد؟ گفت: بیشتر از این 8 تا ظرفیت در کشور نیست و ضرورتی به گسترش آن هم نیست؛ اگر بخواهیم این ظرفیت 8 را بیشتر کنیم باید سرمایه بسیار وسیعی کنیم که الان ضرورت ندارد.

وی ادامه داد: باید فرستنده‌ها و سرمایه گذاریهای جدید داشته باشیم. اگر قرار است این کار را کنیم همان دیجیتال را می‌گذاریم، چرا بخواهیم آنالوگ بگذاریم. این مسئله به اعتبارات برمی‌گردد. به دلیل اینکه کیفیت دیجیتال خیلی بالاتر از آنالوگ است و ان‌شاءالله در برنامه‌های توسعه خود؛ ظرفیت دیجیتال را به گونه‌ای توسعه می‌دهیم که همه مردم در همه جا بتوانند استفاده کنند.

رئیس سازمان صداوسیما درباره اینکه تا چه زمانی این برنامه را انجام خواهید داد؟ گفت: تا آخر سال برنامه ما این بوده که همه کشور و مراکز استانها و شهرهای بزرگ تحت پوشش دیجیتبال قرار گیرند. البته نه صد درصد، چون همین آنالوگ هم صد درصد نیست؛ چرا که نقاط کور زیادی در کشور داریم که در مورد دیجتبال هم وقتی سیستم فرستنده‌ها مستقر شد همین مشکل را داریم. امیدواریم با تأمین بودجه آرام آرام همه کشور را تحت پوشش دیجیتال قرار دهیم.