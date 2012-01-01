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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

جشنواره نوآوریهای تبلیغ دینی برگزار می‌شود

جشنواره نوآوریهای تبلیغ دینی برگزار می‌شود

جشنواره نوآوریهای تبلیغ دینی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی قم اردیبهشت سال 91 برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر ثنایی مدیر اجرایی جشنواره نوآوریهای تبلیغ دینی گفت: این جشنواره به منظور پیگیری، شناسایی، پردازش و ساماندهی نوآوری ها و ایده های نوین در امر تبلیغ دینی در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام ثنایی افزود: قلمرو این طرح شامل تمام نوآوری های اجرا شده توسط حوزویان و غیرحوزویان که در داخل و یا خارج از کشور ارائه شده را شامل می شود که البته 3 شرط اساسی دارد.

مدیر اجرایی جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی تأکید کرد: شرط اول این است که روش پیاده شده مرتبط با تبلیغ دینی باشد و دوم اینکه با ارزش های اسلامی و ساختار حوزه و روحانیت منافاتی نداشته باشد. شرط سوم این است که روحانی محور باشد و ممکن است طرحی باشد که دو شرط اول را داشته باشد منتهی روحانی محور نباشد که باید گفت این طرح به درد ما نمی خورد.

اطلاعات بیشتر درباره این جشنواره و شرایط شرکت در آن از طریق www.samta.ir و www.jntsamta.com  قابل دریافت است .

کد مطلب 1498024

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