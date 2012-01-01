به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر ثنایی مدیر اجرایی جشنواره نوآوریهای تبلیغ دینی گفت: این جشنواره به منظور پیگیری، شناسایی، پردازش و ساماندهی نوآوری ها و ایده های نوین در امر تبلیغ دینی در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام ثنایی افزود: قلمرو این طرح شامل تمام نوآوری های اجرا شده توسط حوزویان و غیرحوزویان که در داخل و یا خارج از کشور ارائه شده را شامل می شود که البته 3 شرط اساسی دارد.

مدیر اجرایی جشنواره نوآوری های تبلیغ دینی تأکید کرد: شرط اول این است که روش پیاده شده مرتبط با تبلیغ دینی باشد و دوم اینکه با ارزش های اسلامی و ساختار حوزه و روحانیت منافاتی نداشته باشد. شرط سوم این است که روحانی محور باشد و ممکن است طرحی باشد که دو شرط اول را داشته باشد منتهی روحانی محور نباشد که باید گفت این طرح به درد ما نمی خورد.

اطلاعات بیشتر درباره این جشنواره و شرایط شرکت در آن از طریق www.samta.ir و www.jntsamta.com قابل دریافت است .