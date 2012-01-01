به گزارش خبرنگار مهر، در متن استفتاء جمعی از مومنان که پاسخ آن را از آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی جویا شدند، آمده است: احتراما با توجه به تقارن میلاد مبارک امام موسی بن جعفر (ع) با شهادت امام حسن مجتبی (ع) و نیز ماه محرم و صفر، بفرمائید وظیفه و تکلیف شیعیان در برپایی مراسم این روز چیست؟
بر پایه این گزارش، در متن پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره این استفتاء آمده است: برپایی مجلس میلاد ائمه (ع)، بسیار خوب و مناسب است، اما چون هفتم صفر بنابر بعض اقوال مصادف با سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) است و از طرفی تمام ماه محرم و صفر، ایام حزن آل الله و کاروان داغدار و مصیبت زده حضرت سیدالشهداء (ع)، سزاوار است مومنین در این دو ماه، مجالس روضه و عزا بر پا کنند و از برپایی مجالس جشن و سرور اجتناب کنند.
در پایان نیز بیان شده است: خداوند همگان را در اظهار ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) موفق بدارد.
در پاسخ به استفتائی بیان شد/
نظر آیت الله صافی درباره برگزاری مراسم عزاداری هفتم صفر
قم - خبرگزاری مهر: نظر مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتائی، درباره برگزاری مراسم عزاداری در روز هفتم ماه صفر بیان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در متن استفتاء جمعی از مومنان که پاسخ آن را از آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی جویا شدند، آمده است: احتراما با توجه به تقارن میلاد مبارک امام موسی بن جعفر (ع) با شهادت امام حسن مجتبی (ع) و نیز ماه محرم و صفر، بفرمائید وظیفه و تکلیف شیعیان در برپایی مراسم این روز چیست؟
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