11 درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان در دریای خزر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلطانی زاده صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران افزود: شرکت نفت خزر مسئول خدمات مطالعات، اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز در حوزه جنوبی دریای خزر و سه استان شمالی کشور است.

وی اظهار داشت: ایران بیش از 11 درصد مجموع ذخایر نفت و بیش از 15 درصد گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است.

سلطانی زاده افزود: با تلاش شرکت نفت خزر، علیرغم محدودیت هایی که در زمینه عمق آب 820 متری داشتیم در مرحله اول به گاز رسیده و برای استخراج و بهره برداری کار بسیار سخت و نیاز به همکاری مسئولان داریم.

سلطانی زاده گفت: در شرایط کنونی در عمق دو هزار و 500 متری عمق آب هستیم و در حال محکم سازی چاه هستیم.

وی افزود: این شرکت حدود 81 نفر اشتغال زایی در استان انجام داده است.