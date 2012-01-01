زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های راه سازی مهیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پیل پایه در جمع خبرنگاران در مشهد اظهارکرد: حجم مسافران ورودی به این استان بدلیل وجود مضجع رضوی در مشهد و فضاهای مختلف گردشگری و همچنین مجاورت با دو کشور همسایه زیاد است و راه های موجود پاسخگوی مسافران نیست بر همین اساس از هر گونه حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه به ویژه ساخت آزاد راه ها استقبال می کنیم.

وی افزود: البته دولت هم در این سرمایه گذاری ها بخش خصوصی را همراهی خواهد کرد اما بار اصلی بر عهده بخش خصوصی است و امیدوارم بتوانیم راه های ورودی مشهد را تبدیل به آزاد راه کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به لزوم افزایش ایمنی راه ها گفت: وضعیت ایران در بین کشورهای دنیا در خصوص ایمنی راه ها مطلوب نیست اما با توجه به هماهنگی و همکاریهای خوبی که با سایر دستگاه های ذیربط مثل پلیس راه، هلال احمر و امداد که در سال های اخیر انجام شده در مرحله بهبود وضعیت هستیم.

پیل پایه افزود: براساس قانون برنامه پنجم باید سالانه 10 درصد از تصادفات جاده ای کاسته شود که از سال 80 تا پایان7 ماهه اول سال 90، شاهد کاهش 13 درصدی آمار تصادفات بوده ایم و امیدواریم این امر در سال های آتی نیز روند مثبتی داشته باشد.

قائم مقام وزیر راه وشهر سازی گفت: البته برای ادامه پیدا کردن این روند در سال های بعد نیاز به پشتیبانی مالی بالا و تامین منابع خیلی گسترده و همکاری بیشتر مردم در اجرای قوانین است.