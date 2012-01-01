همایش بزرگ تجلیل از پیرغلامان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه همایش تجلیل از پیرغلامان و مادحین پیشکسوت استان کرمانشاه در تالار انتظار این شهر با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

حجت الاسلام حسین انصاریان در این مراسم گفت: شعر و شاعری عامل مهمی برای انعکاس آموزهای مذهبی است.

این روحانی برجسته کشور تاکید کرد: شعر خوب دارای ویژگی تاثیرگذاری است و این شعر باید برگرفته از تفکر درست مذهبی و دینی باشد.

حجت الاسلام انصاریان افزود: شعر در تاریخ اسلام، دارای پیشینه ای بلند و کهن است و در اسلام شاعرانی همانند "حسان بن ثابت" در سرودن اشعار بدیع و زیبا معروف و نامور بوده اند.

وی در پایان سخنان خود گفت: در عصر حاضر نیز مادحین و شاعران مذهبی همواره دارای جایگاه ارزشمندی بوده و مادام که به اصول صحیح این عرصه پایبند باشند این جایگاه را خواهند داشت.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام اسماعیل قبادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: حضور گسترده مردم و فعالان عرصه دینی در برنامه های این حوزه نشان از روح دینی و مذهبی مردم دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همواره حامی مداحان و هیئتهای مذهبی است، افزود: کانون مداحان و شورای هیئت های مذهبی به عنوان دو تشکل دینی و مذهبی مردمی نقش مهمی در برگزاری مراسم مذهبی به صورت مردمی دارند.

در پایان این مراسم از 20 نفر از پیرغلامان و پیشکسوتان مداحی شهر کرمانشاه با اهدای هدایایی تجلیل شد.