26 نفر سارق در فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی شهرستانهای فارس طی روز گذشته در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستانهای این استان ضمن پاکسازی پنج محله جرم خیز تعداد 35 نفر خرده فروش مواد مخدر، 26 نفر سارق و 44 نفر را در ارتباط با سایر جرائم دستگیر کردند.

از این افراد 380 گرم تریاک، دو گرم و 20 سوت حشیش، 23 گرم و 10 عدد کپسول هروئین، 23 گرم شیشه، 15 تیغه سلاح سرد، دو هزار و 850 ثوب پوشاک، یک هزار و 187 تخته پتو و مقادیری مشروبات المکلی کشف کردند.

در این مدت تعداد 118 دستگاه خودرو و 80 دستگاه موتورسیکلت متخلف توسط ماموران توقیف کردند.

کشف کالای قاچاق در فارس

ماموران انتظامی شهرستانهای کازرون و جهرم در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتنماعی روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در اطراف آن شهرستانها، از هفت دستگاه اتوبوس و یک دستگاه خودروی سواری تعداد شش هزار و 173 ثوب پوشاک، 188 عدد اسباب بازی خارجی، 230 طاقه پارچه و 916 جفت کفش خارجی قاچاق کشف و در این رابطه هشت نفر قاچاقچی را دستگیر کردند.

کشف مواد مخدر در نی ریز

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستانهای نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری در اطراف آن شهرستان به یک دستگاه خوردوی پژو405 مشکوک و آن را متوقف و در بازرسی از خودرو مقدار هفت کیلو و 700 گرم تریاک کشف و ضبط کردند.

در این رابطه دو نفر به نامهای "ن-ر" و "ط-م" دستگیر شدند.