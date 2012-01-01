بررسی جشنواره در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شنبه دهم دی ماه به بحث و بررسی درباره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر پرداخت.

محمد علی رجبی؛ دبیر چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: هنرهای تجسمی به خاطر رشته های متعدد گسترده ترین هنر است و جای هنر های تجسمی در جشنواره های فجر خالی بود که خوشبختانه از چهارسال قبل این جشنواره آغاز شد و گرچه عده ای موافق این جشنواره نبودند اما در همین سه دوره جشنواره به رشد کمی و کیفی قابل توجهی رسیده است.

رجبی در ادامه گفت: چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گسترده تر و فراگیر تر از دوره های قبل در 10 رشته نقاشی ، خوشنویسی، پوستر، کاریکاتور، نگارگری ، سفال و سرامیک ، مجسمه سازی ، عکاسی ، تصویر سازی ، فیلم های تجسمی و بخش همایش برگزار می شود و آثار جشنواره امسال در تمام استان های کشور به نمایش در می ‌آید.

رجبی ادامه داد: در جشنواره امسال بخش ویژه با عنوان بیداری اسلامی و عدالت خواهی جهانی قرار گرفته است و رشته های عکس، پوستر، کاریکاتور و همایش به صورت بین المللی برگزار می شود.

رجبی همچنین گفت: آثار جشنواره علاوه بر 32 استان کشور در 10 خارجی نیز به نمایش گذاشته می می شود.

دبیر چهارمین جشنواره بین المللی هنر های تجسمی فجر ادامه داد: برای چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر محورها و تم هایی در نظر گرفته شده است تا هنرمندان در موضوع خاصی محدود نشوند و با توجه به آن محورها که گسترده است، آثارشان را ارائه کنند و جشنواره بتواند زمینه ای را برای جریان سازی در دوره های بعد فراهم کند.

محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی نیز در ادامه گفت: زمانی که جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی طرح شد نظرات موافق و مخالفی درباره آن وجود داشت و عده ای جشنواره را تهدیدی برای دوسالانه ها می دانستند اما جشنواره فجر در این سه دوره هر سال به لحاظ کمی و کیفی رشد کرده و درکنار آن دو سالانه ها نیز با قوت و جدیت بیشتر برگزار شده است.

شالویی ادامه داد: جشنوار تجسمی فجر به لحاظ تعداد هنرمندان شرکت کننده؛ رشته های جشنواره و فراگیری آن در استان های کشور و دیگر کشورها هر سال نسبت به دوره قبل رشد یافته است.

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر از مهمترین رویدادهای هنری کشور است که با سابقه کم اما به جایگاه مهمی در عرصه هنری

کشور رسیده است.

همچنین در این جلسه طرح تاسیس دانشکده هنرهای ایرانی اسلامی و هنرهای سنتی مورد بررسی قرار گرفت.

استاد محمود فرشچیان در این جلسه با طرح تاسیس دانشکده هنرهای سنتی گفت: این ضرورت و نیاز وجود دارد که دانشکده ای برای هنرهای اصیل و سنتی تاسیس شود و این نیاز فرهنگی امروزدر کشور احساس می شود.

فرشچیان ادامه داد: هنرهای سنتی ایران که معرف فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی است و در جهان سرآمد بود امروز جایگاه قبل را ندارد به عنوان مثال فرش ایران از رتبه اول به رتبه 27 رسیده است ، بنابراین ضرورت دارد دانشکده ای برای رشته های مختلف هنرهای سنتی راه اندازی شود.

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه با تاکید بر پیگیری تاسیس دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی و هنرهای سنتی گفت: طرح تاسیس دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی و ستنی همواره از دغدغه های استاد فرشچیان ودیگر پیشکسوتان هنرهای سنتی بوده است و ضرورت دارد دانشگاهی برای هنرهای ایرانی و سنتی که خاستگاه آن ایران اسلامی است ایجاد شود تا پایداری این رشته ها را برای آینده تضمین کند.

ایمانی خوشخو ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورا به طورجدی طرح تاسیس این دانشگاه را پیگیری می کند و ضرورت دارد کار گروهی تخصصی برای این امر تشکیل شود.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات و پیشنهادات خود را درباره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی و سنتی بیان کردند.