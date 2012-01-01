موفقیت جداسازی دوقلوهای بهم چسبیده/ تصاویری از دوقلوها با کلاههای ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از جراحان بریتانیایی چهار ماه پیش توانستند طی جراحی موفقیت آمیزی دو قلوی دختر سودانی را که از ناحیه سر به یکدیگر چسبیده بودند را از یکدیگر جدا کنند. با وجود اینکه احتمال زنده ماندن این دو دختر یک در ده میلیون تخمین زده شده بود، این دو اکنون با کمک کلاه های محافظ ویژه ای که 23 ساعت از شبانه روز بر سر دارند تا شکل سر آنها را تصحیح کند، به خوبی در حال رشد هستند.

متخصصان از ماه اکتبر این کلاه های ویژه را بر روی سر دوقلوها قرار دادند و پدر و مادر این دو دختر که خود پزشک هستند اکنون تغییرات قابل توجهی را در شکل سر فرزندان خود شاهد هستند.

به دلیل نوع خاصی که دو قلوها به یکدیگر چسبیده بودند و همچنین به دلیل نوع ویژه جراحی جدا سازی، شکل جمجمه آنها کاملا نامتقارن بود از این رو متخصصان با اسکن سر این دو خردسال مدل رایانه ای سه بعدی از سر آنها به دست آوردند و از آن برای ساخت کلاه هایی ویژه برای هر یک از دو قلوها استفاده کردند.

این کلاه ها به واسطه وارد آوردن فشاری ناچیز و ثابت به مناطقی از جمجمه که برجسته تر هستند، این بخشها را به تغییر شکل به حالت عادی وادار می کنند در حالی که به دیگر بخشها که مسطح هستند فضای کافی برای رشد کردن خواهند داد.

لایه خارجی این کلاهها از ماده ای مستحکم و سبک به نام شبه پلیمر ساخته شده است که عملکرد آن مشابه کلاه ایمنی دوچرخه سواری است و از سر آنها در برابر ضربه های احتمالی محافظت می کند. وزن این کلاهها به اندازه ای سبک است که پوشیدن آن برای خردسالان دشوار نباشد و محدودیتی در حرکات آنها ایجاد نکند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، "ریتال" و "ریتاژ" دو قلوهای سودانی که به تازگی از یکدیگر جدا شده اند باید برای 6 ماه آینده این کلاهها را به سر داشته باشند. پدیده دوقلوهای به هم چسبیده از هر 100 هزار تولد یک بار رخ می دهد. با این همه تنها چهار درصد از این موارد که در آن جمجمه ها با یکدیگر جوش خورده اند، مرگبار خواهند بود:

"ریتال" و "ریتاژ" دو قلوهای به هم چسبیده سودانی در ماه سپتامبر پیش از جداسازی

پس از جداسازی دو قلوها، کلاه های محافظ ویژه از سر آنها در برابر ضربات محافظت کرده و شکل طبیعی جمجمه را باز می گرداند

دو قلوها باید این کلاه ها را برای 6 ماه آینده به سر داشته باشند