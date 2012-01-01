به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رادی دهنوی نویسنده داستان و نمایشنامه از روز سه‌شنبه 8 دی ماه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان ایرانشهر بستری شده و در حال حاضر در سی‌سی‌یوی این بیمارستان به سر می‌برد.

معصومه غضنفری مقدم، همسر رادی دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همسرم بعدازظهر روز سه‌شنبه دچار سکته قلبی حاد شد و او را به بیمارستان ایرانشهر منتقل کردیم. او هنوز در بخش سی‌سی‌یو بستری است. دیروز آنژیو شد و طبق تشخیص پزشکان، 3 رگ از رگ‌های قلب او بسته شده و یکی از آن‌ها پاره شده است، اما خوشبختانه هیچ‌کدام رگ اصلی نبوده‌اند.

وی افزود: شورای پزشکی، ساعت 11 امروز صبح برگزار می‌شود و تیم پزشکی نتایج جدید را اعلام خواهد کرد. با توجه به این که امروز روز ولادت حضرت موسی بن جعفر (ع) است، از همه التماس دعا و درخواست دعا برای شفای او را دارم.

پرویز رادی دهنوی در سال 1346 در کرمان متولد شده و فارغ‌التحصیل رشته ادبیات نمایشی است. رادی دهنوی، حضور در رادیو و تلویزیون در بخش‌های متنوع مانند بازیگری، تهیه‌کنندگی، کارگردانی و انتشار 8 کتاب ادبی برای گروه‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال را در کارنامه دارد. «حسنک بر دار شد»، «دوستان خوب»، «باران رحمت»، «رمضان و درخت توت» و «کبوتر حرم» از جمله کتاب‌های این نویسنده هستند.

خبرگزاری مهر برای این نویسنده آرزوی سلامت می‌کند.