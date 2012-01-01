به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی فرماندار شهرستان تبریز شامگاه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: درهفت روز مدت قانونی ثبت نام 122 نفر درحوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت نام کردند که دو نفر به دلیل عدم تکمیل مدارک خود در مدت زمان قانونی به صورت خودکار از این لیست حذف شدند.

چمنی ادامه داد: از این افراد 111 نفر در مرکز انتخابیه تبریز و 9 نفر در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کرده اند.

وی با اعلام اینکه 29 نفر از ثبت نام کنندگان در این حوزه انتخابیه، در رده سنی 30 تا 35 سال قرار دارند، گفت: این افراد با رقم 24.1 درصد از کل داوطلبان بیشترین نفرات را شامل می شوند.

فرماندار تبریز گفت: مسن ترین داوطلب نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر 59 سال و جوان ترین داوطلب نیز 30 سال تمام دارد.

چمنی یادآور شد: در این دوره از انتخابات مجلس، شش نفر روحانی و هفت نفر از بانوان داوطلب شده اند.

وی دهم تا نوزدهم دی ماه جاری را زمان بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت اجرایی و بیستم دی ماه را زمان ابلاغ نتیجه بررسی ها عنوان کرد.

چمنی افزود: در صورت رد شدن صلاحیت افراد، این موضوع کتبی با اشاره با استنادات قانونی و به صورت محرمانه به داوطلبان اعلام می شود.

وی گفت: داوطلبانی که صلاحیت آنها رد می شود تا بیست و سوم دی ماه جاری فرصت دارند به نتیجه اعلام شده اعتراض کنند.

فرماندار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مردم در امر انتخابات گفت: در تمام مراحل و فرآیندهای انتخاباتی‌، مردم قرار دارند و در همه صحنه‌ها، اصلی‌ترین جایگاه به مردم تعلق دارد.

وی همکاری اصحاب رسانه را از آغاز صدور فرمان انتخابات در این شهرستان بسیار ارزشمند دانست و گفت: این روحیه شور و نشاط انتخاباتی که از سوی رسانه‌های محلی دنبال می‌شود باید به مردم نیز انتقال یابد تا همه برای سرنوشت خود علاقه به تصمیم‌گیری در سطح کلان را تقویت کنند.

چمنی تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات شهرستان با همکاری رسانه‌های محلی را حرکتی ارزشمند بر‌شمرد و افزود: ارتقای اعتماد و امنیت بین‌ مردم و مسئولان رسالتی است که اصحاب رسانه به صورت خودجوش آن را پیگیری کرده‌اند و از همین رو با گذشت 30 سال از انقلاب و وجود توطئه‌های گوناگون تاکنون دشمن از کار خود طرفی نبسته است.

وی در خصوص نقش مردم در انتخابات‌ یادآور شد: مجریان انتخابات در حقیقت مردم هستند و همه مراحل انتخابات با نظارت مستقیم مردم صورت می‌گیرد.

وی افزود: محوریت مردم در انتخابات، ضامن سلامت انتخابات است و خود مردم ناظر امین انتخابات به شمار می‌آیند.

فرماندار تبریز نقش صدا و سیما و رسانه را در انتخابات مهم خواند و افزود: آگاه‌سازی دقیق و صحیح مردم از روند برگزاری انتخابات موثر بوده و مردم، باید بطور شفاف در مراحل انتخابات قرار گیرند.

وی در خصوص قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد: جامع‌ترین و کامل‌ترین انتخابات، مربوط به قوانین انتخاباتی در ایران است و قانون حرف اول را در اجرای انتخابات می‌زند.