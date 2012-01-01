فیزیک قهرمان اول در عرصه های علمی/ تصاویر 19رویداد مهم

به گزارش خبرنگار مهر، پایان عصر شاتلها، کشف گونه های جدید در طبیعت، بوزون هیگز، سرعت نوترینوها، پایان کار برخورددهنده تواترون، پرتاب مریخ نورد جدید ناسا، ساخت اولین دندان آزمایشگاهی و پیوند موفقیت آمیز آن به موش تنها بخشی از رویدادهای علمی است که جهان در سال 2011 شاهد آن بود.

فیزیک- به خاطر تحقیق درباره سرعت نوترینوها و بوزون هیگز، فیزیک قهرمان مطلق علمی در سالی است که گذشت.

معرفی آخرین اطلاعات علمی که فیزیکدانان هنوز درحال کار بر روی تائید آنها هستند 2011 را به سالی تبدیل کرد که می تواند چهره فیزیک را تغییر دهد و درهایی را به سوی مفاهیم جدیدی از این حوزه علمی بگشاید.

در ماه سپتامبر اولین نتایج آزمایش Cngs (نوترینوهای سرن به سوی گرن ساسو) اعلام شد و نشان داد که دسته پرتوهای این ذره که از سرن به سوی لابراتوارهای گرن ساسو گسیل شده بودند با سرعت برابر با 60 نانو ثانیه سریعتر از نور به مقصد رسیدند.

همچنین در ماه دسامبر اطلاعات جدید بسیار مهمی در سرن منتشر شد که می توانند راه جدیدی را در مسیر مفاهیم علمی کاملاً نوینی ارائه کنند به طوریکه این دانشمندان برای اولین بار توانستند امکان وجود ذره بوزون هیگز را درک کنند. ذره بوزون هیگز می تواند توضیح دهد که چرا در جهان جرم وجود دارد.

به علاوه، در این سال برخورد دهنده "تواترون" در لابراتوار فرمی در شیکاگو تعطیل شد. این برخورددهنده در طول دوره خدمت خود توانست در بررسی ذرات کوارک نقشی بنیادی ایفا کند.

فضا- 2011 سالی به یاد ماندنی در عرصه تحقیقات هوافضایی بود. در این سال، سه دهه برنامه شاتلهای فضایی ناسا به کار خود پایان داد. شاتلها در طول 30 سال توانستند به اهداف علمی و فناوری بی سابقه ای دست یابند و در ساخت ایستگاه فضایی بین المللی شرکت کنند.

با پایان یافتن عصر شاتلها اکنون عصر جدیدی آماده است تا کار خود را آغاز کند. از یک سو، آمریکا درحال توسعه فضاپیمای جدید Nasa Mpcv است که بر روی کپسول "اوریون" قرار دارد که هدف از ساخت آن اکتشافات فضایی دورتر است و از سویی دیگر درحال همکاری با شرکای صنعتی فعال در عرصه پروازهای فضایی تجاری است، اما تا رسیدن به این اهداف، روسیه ماموریتهای کپسول سایوز را برای رساندن فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی ادامه می دهد.

همچنین در سال 2011 برنامه سفر مجازی به مریخ که پروژه "مارس 500" نام داشت و از سوی اسا و آژانس فضایی روسیه برای شبیه سازی سفر طولانی به سوی سیاره سرخ سازماندهی شده بود با موفقیت به کار خود پایان داد.

نجوم- به خاطر تلسکوپهای پیشرفته تر از همیشه، در سال 2011 تصاویری با جزئیات بالا از ستارگان ارائه شد و به ویژه تلسکوپ فضایی کپلر به اطلاعات بسیار مهمی در خصوص سیارات مشابه زمین دست یافت.

همچنین کاوشگر تاریخی "وویاجر 1" که در سال 1977 پرتاب شد، در سالی که گذشت اطلاعاتی را به زمین ارسال کرد که در نظریه های مربوط به مرزهای انتهایی منظومه خورشیدی تحولات مهمی ایجاد می کنند.

در ماه ژوئن نیز سیارک 2011 MD از زمین دیدن کرد و از فاصله 12 هزار کیلومتری از کنار سیاره ما گذشت.

علاوه بر این، در این سال ستاره شناسان توانستند در فاصله بیش از 12 میلیارد سال نوری از زمین بزرگترین ذخیره آبی جهان را در نخستین سالهای پس از بیگ بنگ کشف کنند.

زیست شناسی- در سال 2011 تحقیقات درباره حیات مصنوعی ادامه یافت و اولین چشم از سلولهای بنیادی در آزمایشگاه و در ملغمه ای از مواد مناسب رشد کشت داده شد. همچنین برای اولین بار یک دندان کامل در آزمایشگاه ساخته و با موفقیت به یک موش پیوند زده شد.

تصاویر مهمترین دستاوردهای علمی 2011

2 فوریه- در فاصله 2 هزار سال نوری از زمین، منظومه ای خورشیدی متشکل از 6 سیاره کشف شد که از این تعداد، 5 سیاره در ابعاد قابل مقایسه با ابعاد زمین داشتند

12 فوریه- ماموریت سفر مجازی به سوی مریخ با عنوان پروژه "مارس 500" در منطقه ای نزدیک به مسکو با همکاری آژانسهای فضایی روسیه و اروپا آغاز شد

28 فوریه- دانشمندان در این روز اعلام کردند که حیات با شهاب سنگها به زمین رسیده است. پس از سالها که از طرح این فرضیه می گذشت سرانجام دانشمندان با انجام یک آزمایش تجربی که بر روی یک شهاب سنگ بسیاری قدیمی که در قطب جنوب کشف شده بود به یک اثبات علمی در این خصوص رسیدند

15 ژوئن- وقوع یک ماه گرفتگی کلی که از سراسر ایران، در تمام آسیا به جز بخشی از شمال روسیه، در اروپا به جز بخشی از شمال آن در آفریقا به جز بخشی از شمال غربی، اقیانوسیه و جنوبگان قابل رصد بود

15 ژوئن- کاوشگر تاریخی وویاجر 1 که در سال 1977 توسط ناسا پرتاب شد اطلاعاتی را به زمین ارسال کرد که می توانند نظریه های مربوط به مرزهای انتهایی منظومه خورشیدی را دستخوش تحول کنند. اطلاعات این کاوشگر که در آستانه خروج از منظومه خورشیدی است نشان می دهد که دور این منظومه را یک حباب مغناطیسی احاطه کرده است

20ژوئن- بررسیها نشان داد که خفاشها نیز همانند هواپیماها برای نشان دادن سرعت پرواز و بررسی تلاطم هوا بر روی بالهای خود حسگر دارند

22 ژوئن- پس از 10 سال مطالعات، "دو بزرگراه مهاجرت" در اقیانوس آرام کشف شد که در پایان بهار آبزیانی چون کوسه ها، نهنگها و ماهیهای تن از آن عبور می کنند

27 ژوئن- سیارک 2011 MDاز زمین دیدن کرد و در فاصله 12 هزار سال نوری از کنار سیاره عبور کرد. با قطر حدود 20 متر، این سیارک بزرگترین جرم آسمانی است که تاکنون زمین را خراشیده است

12 جولای- برای اولین بار یک دندان کامل در آزمایشگاه کشت و سپس به یک موش پیوند زده شد

14 جولای- در این روز خبری منتشر شد که نشان می داد شیرها، گرگها، پلنگها و کوسه ها که بزرگترین شکارچیان زمین شناخته می شوند به طور وخیمی درحال کاهش هستند. به طوریکه می توان گفت "ششمین انقراض دسته جمعی تاریخ زمین" درحال وقوع است

21 جولای- با فرود شاتل آتلانتیس، سه دهه برنامه های شاتلهای فضایی ناسا پایان یافت. از سه شاتلی که به کار خود ادامه می دادند، دیسکاوری در ماه مارس و اندیور در ماه آوریل آخرین ماموریت خود را به پایان رساندند

23 جولای- ستاره شناسان نشان دادند که در 12 میلیارد سال نوری از زمین بزرگترین و دورترین ذخیره آبی در جهان وجود دارد. این ذخیره در واقع بخار آب است که در اطراف یک اخترنما می چرخد

22سپتامبر- در این روز فیزیکدانانی که در آزمایش اپرا کار می کنند اعلام کردند که دسته پرتوهای نوترینو 60 نانوثانیه سریعتر از نور حرکت کردند

30 سپتامبر- وداع با برخورددهنده تواترون در لابراتوار فرمی در شیکاگو

5 اکتبر- استیو جابز درگذشت. یکروز پس از رونمایی "آی- فن 4S"، بنیانگذار اپل در سن 56 سالگی درگذشت

31 اکتبر- جمعیت زمین به 7 میلیارد نفر رسید. تنها 12 سال قبل زمین تولد شش میلیاردمین فرد زمین را جشن گرفت

18 نوامبر- دانشمندان در این روز خبر دادند که یکی از بی نظیرترین خوردوهای برقی جهان را ساخته اند که ابعاد آن تنها 2 در 4 نانومتر است. این نانوخودرو که از یک تک مولکول ساخته شده دارای چهار چرخ است که عملکرد هر یک از چرخها مشابه چرخی با موتور مجزا است. این خودرو می تواند در مسیری مستقیم بر روی سطحی مسی حرکت کند و به جای حمل باطری برق مورد نیاز خود را از سر "میکروسکوپ پویشی تونلی" که بالای آن قرار خواهد گرفت، تامین کند

26 نوامبر- ماموریت لابراتوار علمی مریخ (MSL) همراه با موشک اطلس 5 روبات مریخ نورد "کنجکاوی" (Curiosity) را به سوی سیاره سرخ روانه کرد. این کاوشگر 6 آگوست 2012 در گودال "گیل" فرود خواهد آمد

13 دسامبر- برای اولین بار، امکان وجود ذره بوزون هیگز نشان داده شد. فیزیکدانان دو آزمایش CMSو اطلس در برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC) در سرن ژنو در این گزارش نتایج جدیدی از تلاش برای کشف این ذره را منتشر کردند