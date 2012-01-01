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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

نخعی در گفتگو با مهر:

تصادفهای با خسارت کمتر از دو میلیون تومان نیاز به تنظیم کروکی ندارد

تصادفهای با خسارت کمتر از دو میلیون تومان نیاز به تنظیم کروکی ندارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان گفت: در تصادفهایی که خسارت از دو میلیون و 250 هزار تومان بیشتر نباشد نیاز به تنظیم کروکی نیست.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به موجب ماده 18 قانون بیمه، در تصادفاتی که خسارت از دو میلیون و 250 هزار تومان بیشتر نباشد، در صورتی که طرفین بیمه شخص ثالث معتبر هم داشته باشند، نیاز به تنظیم کروکی نیست.

وی ادامه داد: این امر در صورتی تحقق می یابد که طرفین در مورد مقصر تصادف اختلافی نداشته باشند.

سرهنگ نجفی بیان داشت: اگر این شرطها باشد نیازی به حضور کارشناس و تنظیم کروکی نیست.

وی گفت: در این شرایط طرفین باید بلافاصله به شرکت بیمه مربوطه مراجعه کرده و با توقف در محل حادثه، باعث ایجاد ترافیک در شهر نشوند.
 

کد مطلب 1498059

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