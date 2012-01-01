سلامت روحی و روانی افراد جامعه در معرض تهدید قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی با اشاره به تاثیر عوامل اجتماعی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، گفت: شاید دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم اثرات عوامل اجتماعی و محیطی نقش مهمتری از دارو و درمان توسط پزشکان برای سلامتی افراد دارند چرا که این عوامل در تماس دایمی و همیشگی با افراد جامعه بوده و نقش مهمی در افزایش یا کاهش سلامتی جسمی و روانی آنان ایفا میکنند.
وی افزود: سلامت فیزیکی محیط مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آب پاک و غیره و نیز عوامل روانی و فرهنگی مانند سلامت اجتماع، میزان درآمد و مخارج، حفظ حقوق شهروندی و... از جمله عوامل مهم اجتماعی مؤثر در سلامت جسمی و روانی افراد جامعه هستند.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: حتی سیاستهای کلی حاکم بر جامعه میتوانند اثرات سریع مثبت یا منفی در سلامت جامعه داشته باشند به عنوان مثال حذف یارانه شیر، گرانی آن را به دنبال دارد و این افزایش قیمت متأسفانه شیر را از سبد غذایی عدهای از افراد جامعه حذف میکند که نتیجه آن افزایش بیماریها و ناهنجاریهای استخوانی و... خواهد بود.
وی اظهار کرد: عوامل خطرساز سلامت جامعه در کشور ما بسیار زیاد هستند و میتوان گفت اگر چه جامعه ما از حیث جسمی و فیزیکی سلامت مناسبی دارد اما از نظر روحی و روانی در معرض تهدیدهای زیادی قرار دارد.
نظر شما