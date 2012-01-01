به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

جلسه ملی- مذهبی با دفتر آیت الله منتظری

روزنامه جوان از دیدار هفته گذشته جمعی از ملی- مذهبی درقم با اعضای دفترآیت الله منتظری خبر داده و نوشته است: دراین دیدار حاضرین با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید به فکر پرکردن خلاء مرحوم منتظری برای جریان‌هایی مثل ملی- مذهبی بود،تصریح کرده اند که تا کنون جانشینی برای وی یافت نشده است. حاضرین همچنین با اشاره به فعالیت های شیخ یوسف صانعی گفته اند که وی کارآیی ،پتانسیل و قابلیت جایگزینی منتظری را ندارد.

درخواست خاتمی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس

جوان در خبر دیگری نوشته است: پس از انتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ابعاد فتنه ۸۸،برادر سید محمد خاتمی تصمیم گرفت تا به نیابت از وی به هجمه علیه این گزارش بپردازد. محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب منحله مشارکت با انتقاد از اعضای فراکسیون اقلیت و ضمن گلایه از حضور آنان در انتخابات آتی مجلس خطاب به آْنان گفته است که اگر واقعا اصلاح طلب هستید علیه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نطق نمایند.!

دو سوم اعضای فراکسیون اقلیت در انتخابات نهمین دوره مجلس نامزد شدند

روزنامه کیهان نیز در خبری نوشته است که دست کم دو سوم اعضای فراکسیون اقلیت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نامزد شده اند.از میان اعضای شورای مرکزی این فراکسیون، محمدرضا تابش، مصطفی کواکبیان، محمدرضا خباز، قدرت الله علیخانی، داریوش قنبری و محمدعلی مقیمی اقدام به ثبت نام کرده اند. همچنین پیمان فروزش، علیرضا محجوب، امیر طاهرخانی، اقبال محمدی، علی اصغر یوسف نژاد، انوشیروان محسنی بندپی، مصطفی ذوالقدر، مجید نصیرپور، سیدحسین هاشمی، مسعود پزشکیان، غلامحسین مسعودی ریحان، غلامعلی میگلی نژاد، محمد مهدی پورفاطمی، محمد علی دلاور و عبدالله کعبی، از دیگر اعضای فراکسیون اصلاح طلب مجلس هستند که نامزد انتخابات شده اند.

چراغ ها خاموش بی صدا حرکت

کیهان در خبر دیگری نوشته است چند فعال ورزشی از سوی حلقه انحرافی دعوت به نامزدی انتخابات شده اند.کیهان نوشته است ستاد وابسته به حلقه یاد شده به سراغ چند ورزشکار و فعال ورزشی رفته و از آنها خواسته که در فهرست این طیف نامزد شوند. گفته می شود مذاکراتی نیز با 2 تن از کشتی گیران سابق صورت گرفته تا در تهران و مشهد وارد گود رقابت های انتخاباتی شوند.«ع- الف» یکی از فعالان حلقه مورد اشاره که نامزد انتخابات نیز شده، اردیبهشت ماه گذشته به روزنامه شرق گفته بود طیف متبوع وی برای دوسوم کرسی های مجلس طراحی کرده اند. وی البته به هنگام ثبت نام گفت به صورت منفرد و مستقل نامزد انتخابات شده است!حلقه انحرافی نیز مانند اصلاح طلبان حرکت با چراغ خاموش را شیوه فعالیت خود قرار داده اند.

تشکیل ستاد پیگیری «دادخواست علیه لیدر جریان انحرافی»

روزنامه شرق در خبری از تشکیل ستادی به نام ستاد پیگیری دادخواست علیه لیدر جریان انحرافی خبر داد و نوشته است: «جبهه تحول‌گرایان ولایی» با انتشار نامه‌ای از تشکیل ستادی به‌نام «ستاد پیگیری دادخواست و شکواییه علیه لیدر گروه انحرافی» خبر داده است. در بخشی از این نامه نوشته شده: احتراما آنچه این روزها خاطر بسیاری از مردم منجمله جمع زیادی از ایثارگران و دانشجویان و بسیاری از مردم شریف را به خود معطوف نموده است، عملکرد آقای الف.م است که به‌عنوان سرگروه (گروه انحرافی) شناخته می‌شود و فضای جامعه را ملتهب نموده و مجبور گردیدیم ستادی تحت عنوان ذکرشده تشکیل دهیم تا علیه نامبرده و چند شخص دیگر به دستگاه قضایی اعلام جرم نماییم و از مدعی‌العموم بخواهیم تا خواسته‌های بحق ملت را تحقق بخشند.

صبوری هنرمندانه باهنر



روزنامه ایران نیز نوشته است محمدرضا باهنر که پیش از این در اظهاراتی جنجال برانگیز گفته بود رایزنی و مذاکره با موسوی در ایام پس از انتخابات کار خیلی خوبی بوده و نامه نوشتن به مقام معظرم رهبری در خصوص اینکه موسوی در انتخابات رای خواهد آورد هم بد نیست این بار در گفت وگو با فارس که از او به عنوان یک نماینده اصولگرای مجلس نام برده اظهار داشته ما صبوری کردیم تا ماهیت فتنه مشخص شود. وی دربخشی از این مصاحبه می گوید: کسانی که در مجلس بودند که می گفتند سران فتنه را باید اعدام کرد تا مشکل ممکلت حل شود خب من قبول نداشتم و می گفتم وقت برخورد کردن و مرگ گفتن نیست. فعلا باید نصحیت کرد، تشویق کرد، استدلال کرد حتی باید خواهش کرد! باهنر همچنین تاکید می کند در کشور جریانی به نام گروه انحرافی راه افتاده که به نظر من بغرنج تر و عمیقتر از جریان فتنه است.

حذف نشر اکاذیب از فهرست مصادیق مجرمانه

ایران در خبر دیگری از حذف نشر اکاذیت از فهرست مصادیق جرم ویژه انتخابات خبر داده و نوشته است: بر همین اساس الزام سایت های خبری به درج جوابیه کاندیداهای مجلس حذف گردید، اقدام سوال برانگیز دبیرخانه فیلترینگ در حالی صورت گرفت که اکثر اعضا، از تشکیل جلسه ویژه این کمیته برای تعیین مصادیق مجرمانه انتخاباتی اظهار بی اطلاعی کردند و یا معتقد بودند جلسه مذکور به دلیل رعایت نشدن حد نصاب اعضا، رسمیت نداشته است. شنیده ها حاکی از آن است که تنها 4 عضو از 14 عضو کمیته مذکور در آخرین جلسه فیلترینگ حضور داشه اند که این موضوع زمینه را برای اخذ تصمیمات فرمایشی فراهم ساخته است.

روایت لنکرانی ازبرنامه ریزی رئیس جمهور

روزنامه تهران امروز نیز در خبری آورده است: کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت در پاسخ به اینکه فکر می کنید آقای احمدی نژاد برای آینده سیاسی اش برنامه ای دارد گفت: بعید می دانم آدم باهوشی مثل آقای احمدی نژاد برای آینده خودش برنامه ریزی نکرده باشد. وی در پاسخ به اینکه این سخن بدین معنی است که وی به دنبال ریاست جمهوری چهره ای مثل رئیس دفترش است گفت : من نمی دانم، شما از من سوال کردید ایشان برای آینده اش برنامه دارد که پاسخ شما را دادم ولی اینکه چه برنامه ریزی کرده است را بنده نمی دانم.

محمد علی انصاری:از شجونی شکایت می کنیم

تهران امروز همچنین از شکایت محمد علی انصاری از جعفر شجونی خبر داده و نوشته است: محمد علی انصاری در پاسخ به این پرسش که روزنامه جوان دروز 4 شنبه مصاحبه ای را با جناب آقای شجونی ترتیب داده که در آن مطالبی علیه وی، بیت حضرت امام و موسسه تنظیم و نشر آثار امام مطرح شده است گفت: این بزگوار تعادل ندارد و لذا جواب مستقیم هم به ایشان وجهی ندارد، تعجبم از جامعه محترم روحانیت مبارز است که چرا از چنین فرادی تبری نمی جوید؟ البته ایشان در کلام خود بارها در گذشته و در مصاحبه اخیر مرتکب اظهارات کذب و توهین به امام و نزدیکان امام شده است که هفته آینده از ایشان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت می شود. اما جای این گله جدی هم از برادران سپاه پاسداران هست که چرا روزنامه این ارگان ارزشمند باید به تریبون فحاشی به منسوبین امام تبدیل شود.

نخستین بار خبر مهاجرتم را پشت چراغ قرمز هفت تیر شنیدم

روزنامه ملت ما هم در گفت وگویی با اصغرفرهادی کارگردان فیلم های درباره الی و جدایی نادر از سیمین، خبر مهاجرت او به خارج از کشور را تکذیب کرده است. فرهادی در این گفت وگو اظهار داشته که نه مهاجرت کرده ام و نه قصد مهاجرت دارم. نخستین بار هم خبر مهاجرتم را پشت چراغ قرمزی در میدان هفت تیر تهران شنیدم. کمتر از دوماه است که برای تحقیق و آشنایی با فضا به پاریس آمده ام تا نوشتن فیلمنامه را با همکار نویسنده ای که در پاریس ساکن است آغاز کنم. بلافاصله بعد از آماده شدن فیلم هم با خانواده ام که نمی خواستم این مدت را از آن ها دور باشم به ایران بازخواهیم گشت.

علت فیلترشدن سایت آیت‌الله هاشمی



روزنامه رسالت نوشت:شنیده های خبرنگار رسالت حاکی است علت بسته شدن سایت هاشمی رفسنجانی برخورد گزینشی مسئولین این سایت با برخی خاطرات ایشان بوده است. به نحوی که برخی تیتر ها از لابلای خاطرات هاشمی رفسنجانی در دهه 60 به گونه ای انتخاب می شده که با روشن ترین مصوبات شورای عالی امنیت ملی مغایر بوده است.