6 آزمایشگاه آب روستایی در گلستان فعال است

بهزاد هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمایشگاه مرکزی شامل دو بخش شیمی و میکروبی بوده که بخش شیمی آن قادر به انجام آزمونهای فیزیک و شیمی بر گرفته از نمونه فرم موجود در استاندارد ملی است.

وی ادامه داد: با تجهیز آزمایشگاه ریز آلاینده در سنوات گذشته امکان اندازه گیری فلزات سنگین منابع تامین و خروجی مخازن و سموم باقی مانده های احتمالی کودهای شیمیایی و ترکیبات THM فراهم شده و از این گذر اطمینان بیشتری از سلامت آب حاصل شده است.



هرمزی اضافه کرد: آزمایشگاه گنبد در بخش میکروب از توانمدیهای آزمایشگاه مرکزی برخوردار است و در بخش شیمی هم توان انجام آزمونهای 24 پارامتری را دارا هستند.



معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان اذعان داشت: آزمایشگاه های کلاله، علی آباد، آزادشهر در بخش میکروبی قادر به انجام آزمونهایی در سطح A و B هستند.



وی افزود: در راستای اجرای سیاستگذاری های اصل 44 و واگذاری قسمتی از فعالیتها به بخش خصوصی و با هدف توسعه فعالیتهای کنترل کیفیت از سال 86 تعامل لازم برابر مقررات بخش خصوصی به عمل آمده که از این گذر توانمندی صنعت، افزایش پایش های کیفی و اشتغالزایی بخش خصوصی را به ارمغان آورده است.



هرمزی افزود: در کنار 5 آزمایشگاه مذکور کارشناسان مستقر در واحد آزمایشگاه سیار نیز به صورت هفتگی اقدام به بازدید از روستاهای تحت پوشش می کنند، ضمنا در زمان بحران توان اجرایی این شرکت را افزایش قابل توجیهی داده است.