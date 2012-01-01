22 شعبه اخذ رای در بهاباد مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد با افزایش تعداد صندوق ها نسبت به سال گذشته موافقت شد و تعداد 22 شعبه اخذ رأی مصوب شد.

در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی انتخابات، جلسه هیئت اجرایی حوزه فرعی شهرستان بهاباد در محل فرمانداری تشکیل شد و نسبت به تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی تصمیم گیری کرد.

محمدرضا هدایی، فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد با تبریک انتصاب اعضای هیئت اجرایی، برخی وظایف آن هیئت را برشمرد و بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، قانون مدار و با مشارکت حداکثری تأکید کرد.

دبیر ستاد انتخابات شهرستان بهاباد نیز گزارشی از وضعیت شعب اخذ رأی در انتخابات گذشته (ریاست جمهوری سال 88) همچنین آمار مشارکت مردم در کلیه دوره های انتخابات در بهاباد را ارائه کرد.

در این نشست مقرر شد، پنج شعبه در بهاباد و بخش مرکزی اضافه شود که با احتساب شعب بخش آسفیچ در مجموع 22 شعبه اخذ رأی در شهرستان برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مستقر خواهد شد.