غلامرضا رمضانی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه سریال "سیر و سرکه" به تهیه‌کنندگی شهرام زاهدی فر این روزها توسط مجتبی خوش دامن بر اساس طرحی از من در حال انجام است و تاکنون هفت قسمت از این سریال 15 قسمتی نوشته شده است.

وی افزود: بر اساس تعداد قسمت‌های نوشته شده به زودی با بازیگران وارد مذاکره می‌شویم و البته تعدادی بازیگر بومی نیز در سریال حضور خواهند داشت. چرا که بخشی از سریال در لوکیشن‌های خارج از تهران و روستایی حواشی فراهان اراک می‌گذرد که اکنون مشغول بازبینی آن هستیم.

این نویسنده و کارگردان ادامه داد: تصور می‌کنم تصویربرداری تا 10 روز آینده آغاز شود و امیدوارم با پیشبرد کارها سریال تا عید نوروز به پایان برسد.

غلامرضا رمضانی از فیلمسازان باسابقه حوزه کودک و نوجوان است که ساخت فیلم‌های سینمایی "همبازی"، "حیات"، "قفلساز" و "سبز کوچک" را در کارنامه دارد.