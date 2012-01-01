ورود نخستین دکل ملکی نفت ایران به خلیج فارس

هدایت الله خادمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از 29 سال نخستین دکل جک آپ دریایی ملکی صنعت نفت ایران وارد آبهای خلیج فارس شده است، گفت: در طول 29 سال گذشته همواره دکلهای حفاری که وارد آبهای خلیج فاری شده استیجاری بوده است.

مدیر عامل شرکت حفاری شمال با اعلام اینکه برای ساخت و خرید این دکل دریایی حدود 143 میلیون دلار هزینه شده است، تصریح کرد: به منظور حمل دریایی این سازه غول پیکر حدود 10 میلیون دلار هزینه شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با فعالیت این دکل دریایی در میادین نفت و گاز در مدت 3.5 سال هزینه ساخت آن بازگشت داده خواهد شد، بیان کرد: دکل جدید دریایی سحر یک دارای توان 3700 اسب بخار بوده ضمن آنکه این جک آپ از ظرفیت حفاری 30 هزار فوت برخوردار است.

وی با اشاره به تجهیز دکل جدید دریایی سحر یک به سه دستگاه پمپ گل برای ارائه خدمات جانبی حفاری، بیان کرد: هم اکنون دکل دریایی سحر وارد گمرک برای ترخیص و شروع فعالیتها در میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس شده است.

خادمی از ورود یک دکل جدید خشکی به گمرک ایران خبر داد و افزود: برای ساخت این دکل حفاری خشکی هم حدود 27 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

مدیر عامل حفاری شمال با یاداوری اینکه دکل جدید خشکی وارداتی دارای 2700 اسب بخار توان حفاری است، خاطر نشان کرد: قرار است این دکل جدید حفاری در میادین نفت و گاز مناطق مرکزی ایران مشغول به کار شود.