به گزارش خبرگزاری مهر، مشهود میرابی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکسی ‌بی‌سیم آقایان و بانوان تحت عنوان شرکت‌های خصوصی و زیر نظر سازمان تاکسی‌رانی فعالیت می‌کند و هزینه‌های مرتبط با نصب GPS برعهده رانندگان و صاحبان خودرو است.

وی تصریح کرد: برای نصب GPS بر روی تاکسی‌های بی‌سیم سازمان در صدد اخذ تسهیلات بانکی برای صاحبان خودرو بود، اما با توجه به ضرورت تعویض بی‌سیم‌ها که هزینه بالایی را می‌طلبید، نصب GPS فعلا منتفی شده است، چراکه هزینه این کار بسیار بالا و خارج از توان رانندگان است.

میرابی با اشاره به اینکه نصب GPSو تاکسی‌متر باعث رفاه حال مسافران و ارائه خدمات مطلوب به آنان می‌شود، ابراز کرد: البته قول مساعدی از سوی استانداری مبنی بر ارائه‌ تسهیلات ویژه جهت نصب این دستگاه بر روی تاکسی‌های بی‌سیم بانوان داده شد، هر چند هنوز کار خاصی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی در ادامه به استقبال مردم از خدمات ارائه شده از سوی تاکسی بی‌سیم‌ها اشاره کرد و یادآور شد: روزانه بیش از 2 هزار و 400 سرویس از طریق این بخش به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کند و در بسیاری از موارد نیز مردم از این خدمات ابراز رضایت می‌کنند.

میرابی به توسعه ناوگان تاکسی‌رانی زنجان در آینده نزدیک اشاره کرد و یادآور شد: در صورت مساعدت بانک‌های عامل 200 دستگاه تاکسی به این ناوگان اضافه خواهد شد.

وی، افزایش کرایه تاکسی‌ها در روزهای آینده را محتمل دانست و افزود: با توافقات صورت گرفته انتظار افزایش 15 درصدی کرایه تاکسی‌ها را داریم.

وی با بیان اینکه در طول 2 سال گذشته چند با نرخ کرایه تاکسی‌های زنجان افزایش یافته است گفت: در این مدت شاهد 4 بار افزایش کرایه تاکسی بودیم که این امر اجتناب‌ناپذیر بود.

میرابی در ادامه با اشاره به افزایش نظارت‌ها بر ناوگان تاکسی‌‌رانی، اظهار کرد: برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران، نظارت‌ها در سطح شهر بیشتر شده است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی می‌توانند مراتب را به شهرداری گزارش دهند.

