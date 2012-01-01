کارگروه نظارت بر اشتغال ایجاد شده در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رشیدی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: هفت دستگاه اجرایی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، صندوق مهر و راه ترابری و میراث فرهنگی حدود 85 درصد اشتغال ستان را ایجاد کردند.

وی اظهار داشت: کارگروه رسیدگی و نظارت بر اشتغال ایجاد شده به ریاست معاون برنامه ریزی و با عضویت دفتر آمار و اطلاعات و کار و رفاه اجتماعی و اقتصادی پیگیری می شود.

رشیدی افزود: حدود چهار درصد فرصت اشتغال ایجاد شده در کشور را مازندران به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه در کشور، شش هزار و 352 نمونه برای پیگیری و نظارت اعتبار سنجی صورت گرفته است افزود: 196 نمونه برای مازندران برای پیگیری در نظر گرفته شده است.

