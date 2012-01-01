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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

رشیدی اعلام کرد:

کارگروه نظارت بر اشتغال ایجاد شده در مازندران تشکیل شد

کارگروه نظارت بر اشتغال ایجاد شده در مازندران تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری مازندران گفت: کارگروه نظارت و پیگیری بر اشتغال ایجاد شده در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رشیدی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: هفت دستگاه اجرایی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، صندوق مهر و راه ترابری و میراث فرهنگی حدود 85 درصد اشتغال ستان را ایجاد کردند.

وی اظهار داشت: کارگروه رسیدگی و نظارت بر اشتغال ایجاد شده به ریاست معاون برنامه ریزی و با عضویت دفتر آمار و اطلاعات و کار و رفاه اجتماعی و اقتصادی پیگیری می شود.
 
رشیدی افزود: حدود چهار درصد فرصت اشتغال ایجاد شده در کشور را مازندران به خود اختصاص داده است.
 
وی با اشاره به اینکه در کشور، شش هزار و 352 نمونه برای پیگیری و نظارت اعتبار سنجی صورت گرفته است افزود: 196 نمونه برای مازندران برای پیگیری در نظر گرفته شده است.
 
کد مطلب 1498077

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