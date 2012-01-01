به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی شامگاه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران تشریح کرد: کاهش چند درصدی داوطلبان در شهرستان به علت شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای کاندیداهاست و استقبال صاحبان مدرک دکترا بیشتر شده است.

شکور اکبر نژاد انصراف داد

وی همچنین از انصراف شکور اکبر نژاد نماینده تبریز، اسکو آذرشهر از حوزه انتخابیه تبریز در انتخابات نهمین دوره مجلس خبر داد.

چمنی افزود: محمد حسین فرهنگی، علیرضا منادی و مسعود پزشکیان در حوزه انتخابیه تبریز شرکت کردند و این درحالیست که تا آخرین زمان مهلت ثبت نام شکور اکبر نژاد در حوزه انتخابیه تبریز ثبت نام نکرده که به نظر می رسد در حوزه انتخابی دیگری شرکت کرده باشد.

فرماندار تبریز همچنین گفت: نمایندگان حوزه انتخابیه اهر و کلیبر که سابقه نمایندگی دارند در حوزه انتخابیه، آذرشهر و اسکو داوطلب شده‌اند.

ثبت‌نام 17 نفر از کاندیداهای دوره‌های قبل انتخابات مجلس

همچنین فرماندار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 17 نفر نیز از کاندیداهای دوره‌های قبل انتخابات مجلس حضور دارند و تنها یک نفر از مدیران مستعفی استان در این دوره از انتخابات حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو شرکت کرده است.

چمنی اظهار داشت: از دهم تا 19 دی ماه صلاحیت کاندیداها توسط هیئت اجرایی ارزیابی می‌شود و پس از این مدت در تاریخ 20 دی ماه اسامی افراد رد صلاحیت شده به صورت کتبی و محرمانه به داوطلبان مورد نظر ابلاغ می‌شود و این افراد مجازند در صورت داشتن اعتراض روزهای 21 و 22 و 23 دی ماه نسبت به اعلام شکایت خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در یک اسفند ماه اسامی تمام داوطلبان نمایندگی مجلس از طریق آگهی اعلام می‌شود.