کمکهای اعتباری به 9 تعاونی گلستان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح یکشنبه در جمع تجار استان افزود: 30 تا 50 میلیون تومان از کمکهای اعتباری به این شرکتها ارائه می شود.

وی ضمن تشکر از برپاکنندگان نمایشگاه قزاقستان، به برخورد مناسب قزاقها با هیئت ایرانی اشاره کرد و گفت: این امر نتیجه برخورد خوب گلستانی ها در سفر قزاق ها به ایران است که نشانگر توجه دو طرف به گسترش روابط تجاری است.

فخر موحدی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان نیز با اشاره به ره‌آوردهای سفر به بازارهای تجاری جهانی گفت: سفر اخیر به آذربایجان و قزاقستان و تجارب ما در بخش آسیای میانه بیشتر از پیش نمایان کرد که تلاش ما در شرق دریای خزر موثرتر بوده و خواهد بود.



وی همچنین از تجار و بازرگانان خواست از ظرفیت¬های استان که در اتاق گرگان گنجانده شده است نهایت استفاده را ببرند.

در پایان این جلسه از اعضای هیئت تجاری و برگزار کنندگان نمایشگاه با اهداء لوح سپاس، تقدیر و تشکر به عمل آمد.