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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

بابکی عنوان کرد:

جوانان باید با فرهنگ شهادت انس بگیرند

جوانان باید با فرهنگ شهادت انس بگیرند

قم - خبرگزاری مهر: جانباز بالای 70 درصد و از روایان دفاع مقدس تاکید کرد: جوانان سرمایه‌های اصلی معنوی کشور هستند که باید به فرهنگ شهادت آشنا شوند و انس بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابکی شامگاه شنبه در اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان قم که در تالار آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، در سخنانی گفت: امروز سرمایه‌های هر کشوری به دو نوع تقسیم می‌شود یک نوع سرمایه‌های مادی مانند امکانات نظامی و نفت و امکانات اقتصادی، علمی و پشتوانه‌های مالی کشور است.

وی ادامه داد: اما از طرف دیگر یک سرمایه معنوی و اصلی هم داریم که جوانان هستند و باید آنان را حفظ کنیم و دریابیم و با نگاه محبت آمیز و با زبانی خوش با آنان صحبت کنیم.

وی با تاکید بر انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان اظهار داشت: باید با زبانی شیوا و محبت آمیز ارزشهای دفاع و مقدس را برای آنان بازگو کنیم تا بدانند آرامش امروز کشور مدیون خون شهدایی است که همه هستی خود را در راه حفظ این کشور اهدا کردند و بدن‌های خود را در مقابل سرب داغ دشمن قرار دادند.

بابکی اضافه کرد: نسل جوان باید بداند که کشور با چه سرمایه هایی که شهدا هستند و بدن‌های خود را در مقابل دشمن قرار دادند و جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند به پیشرفت‌های امروز رسیده است.

وی تاکید کرد: شهدا این درس را در مکتب امام حسین(ع) و دانشگاهی  که امام‌(ره) تأسیس کردند آموختند.

تأکید بر گرامیداشت یاد شهدا

جانباز دفاع مقدس ادامه داد: باید یاد شهدا همواره گرامی داشته شود و جوانان که نیاز زیادی به محبت ما دارند با فرهنگ شهادت انس بگیرند و ما آنان را دریابیم زیرا اگر ما آنان را درنیابیم دیگران آنان را به سمت انحراف خواهند برد.

بابکی همچنین به ذکر خاطراتی از دفاع مقدس پرداخت و گفت: در همه وصیت نامه‌های شهدا چند نکته مشترک وجود دارد و از جمله آنها این است که پشتیبان ولایت فقیه باشید لذا همه باید مراقب باشیم مبادا کاری کنیم که در دقیقه 90 از قطار انقلاب پیاده شویم.
 

کد مطلب 1498081

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