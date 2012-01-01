جوانان باید با فرهنگ شهادت انس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابکی شامگاه شنبه در اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان قم که در تالار آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، در سخنانی گفت: امروز سرمایه‌های هر کشوری به دو نوع تقسیم می‌شود یک نوع سرمایه‌های مادی مانند امکانات نظامی و نفت و امکانات اقتصادی، علمی و پشتوانه‌های مالی کشور است.



وی ادامه داد: اما از طرف دیگر یک سرمایه معنوی و اصلی هم داریم که جوانان هستند و باید آنان را حفظ کنیم و دریابیم و با نگاه محبت آمیز و با زبانی خوش با آنان صحبت کنیم.



وی با تاکید بر انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان اظهار داشت: باید با زبانی شیوا و محبت آمیز ارزشهای دفاع و مقدس را برای آنان بازگو کنیم تا بدانند آرامش امروز کشور مدیون خون شهدایی است که همه هستی خود را در راه حفظ این کشور اهدا کردند و بدن‌های خود را در مقابل سرب داغ دشمن قرار دادند.



بابکی اضافه کرد: نسل جوان باید بداند که کشور با چه سرمایه هایی که شهدا هستند و بدن‌های خود را در مقابل دشمن قرار دادند و جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند به پیشرفت‌های امروز رسیده است.



وی تاکید کرد: شهدا این درس را در مکتب امام حسین(ع) و دانشگاهی که امام‌(ره) تأسیس کردند آموختند.



تأکید بر گرامیداشت یاد شهدا



جانباز دفاع مقدس ادامه داد: باید یاد شهدا همواره گرامی داشته شود و جوانان که نیاز زیادی به محبت ما دارند با فرهنگ شهادت انس بگیرند و ما آنان را دریابیم زیرا اگر ما آنان را درنیابیم دیگران آنان را به سمت انحراف خواهند برد.



بابکی همچنین به ذکر خاطراتی از دفاع مقدس پرداخت و گفت: در همه وصیت نامه‌های شهدا چند نکته مشترک وجود دارد و از جمله آنها این است که پشتیبان ولایت فقیه باشید لذا همه باید مراقب باشیم مبادا کاری کنیم که در دقیقه 90 از قطار انقلاب پیاده شویم.

