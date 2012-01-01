شوارتزینگر به "یکشنبه سیاه" امید بسته است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ شوارتزینگر پس از اینکه با رسوایی‌های متعدد مالی و اخلاقی با دنیای سیاست خداحافظی کرد،‌ در حال حاضر همزمان در دو اثر مشغول بازی است و برای یک فیلم دیگر نیز قرارداد امضا کرده است.

فیلم سطحی "به دردنخورها2" به کارگردانی سیلوستر استالونه که دو سال گذشته شکست سنگینی را در فروش داشت، به زوید نهایی‌ترین مراحل فیلمبرداری خود را می‌گذارند و آقای فرماندار سابق نیز باز هم شانس خود را برای بازی در این اثر امتحان کرده است.

از سوی دیگر وی در حال بازی در فیلم "آخرین ایستگاه" است که جی وون کیم؛ کارگردانی آن را بر عهده دارد و آن فیلم نیز اثری اکشن خواهد بود.

آرنولد همچنین برای بازی در فیلم "یکشنبه سیاه" نیز قراردادی را امضا کرده که در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار است به زودی با اضافه شدن سایر بازیگران،‌ وارد مرحله ساخت شود.

این در حالی است که وی معتقد است همالن‌گونه که برخی از مردم کالیفرنیا وی را فرشته صدا می‌‌زدند، در سینما نیز مانند فرشته خواهد بود. اتفاقی که با این انتخاب‌ها بعید به نظر می‌رسد.