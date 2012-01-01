به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی است خبر از نسخه قانونی "قهوه تلخ" نیست و این برای مخاطبان آن اتفاق خوشایندی محسوب نمیشود. آن هم در شرایطی که اواسط آذر ماه نسخه غیرقانونی این مجموعه وارد بازار شد و این درست همان قسمتهایی از سریال بود که مدتی است وضعیت بلاتکلیفی در ارشاد دارند.
این نسخه قاچاق که شامل قسمتهای مرتبط با مجموعه 26 است، هنوز مشخص نیست توسط کدام شبکه غیرقانونی وارد بازار شدهاست. البته باید یادآور شویم که این بخشها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و در یک بستهبندی شکیل وارد بازار شدهاست.
جالب اینکه این اتفاق که انتظار میرفت با پیگیری مستمر تهیهکنندگان "قهوه تلخ" مواجه شود، با سکوت برادران آقاگلیان همراه شد و عوامل این مجموعه فقط با ارسال پیامک به مشتریان ثابت خود از ایشان درخواست کردند که این نسخه را خریداری نکنند.
هنوز بعد از گذشت یک ماه از این اتفاق هیچ اظهارنظر جدی از طرف ستاد مبارزه با قاچاق فیلم، دفتر همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی ارشاد، تهیهکننده و حتی مهران مدیری کارگردان این مجموعه درباره نسخه قاچاق و حتی مشکلات پیش آمده برای قسمتهای باقی مانده ارائه نشده است.
مجموعه 25 "قهوه تلخ" آخرین مجموعه از این سریال بود که به صورت قانونی وارد شبکه نمایش خانگی شد و در آن مهران مدیری اعلام کرد برای تغییر در فضا و داستان مجموعه، توزیع سریال تا یک ماه متوقف خواهد شد که این توقف تاکنون ادامه داشته است.
طبق آخرین اخبار هم اکنون تصویربرداری این مجموعه هم بطور کامل متوقف است و عوامل کار منتظر نظر نهایی مسئولان ارشاد هستند تا تکلیف مجوز آن مشخص شود.
"قهوه تلخ" ادامه پیدا نکند بهتر است
در همین ارتباط خشایار الوند نویسنده فیلمنامه "قهوه تلخ" معتقد است: فکر میکنم بین مخاطب و این مجموعه وقفه طولانی افتاده است. تجربه نشان میدهد عمدتا چنین اتفاقاتی باعث میشود که حتی ادامه تولید مجموعه ارتباط گذشته را با مخاطب پیدا نکند.
وی در ادامه میافزاید: من بهعنوان نویسنده مجموعه فکر میکنم اگر تولید "قهوه تلخ" ادامه پیدا نکند بهتر است. البته این نظر شخصی من است و شاید تهیهکننده تصمیم دیگری داشته باشد.
الوند معتقد است: آقای آقاگلیان منتظر اخذ مجوز هستند و قطعا علاقه دارند مجموعهای که برای آن مدتها زحمت کشیدهاند به پایان برسد و نصفه و نیمه کار را رها نکنند.
تهیهکنندگان باید تضمین بدهند
از طرف دیگر رجبی فروتن؛ رئیس دفتر همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی وزارت ارشاد، هم در این ارتباط عنوان کرد: فقط سه قسمت از سری دوم این مجموعه تهیه و تولید شده است و ما در حال بررسی و ارزیابی آن بودیم که بحث ورود این بخشها به صورت غیرقانونی در شبکه نمایش خانگی مطرح شد. در حال حاضر موضوع شکل حقوقی دارد.
وی ادامه میدهد: سرمنشا ورود این نسخه هنوز مشخص نیست. باید تهیهکننده فیلم در این زمینه که دیگر این اتفاق برای مجموعه "قهوه تلخ" نمیافتد تضمین دهند چراکه موضوع این سریال مانند یک فیلم سینمایی نیست که مجوز ساخت داشته و حالا پس از تولید در اداره نظارت برای گرفتن پروانه نمایش مشکل داشته باشد.
رجبی فروتن در پایان تاکید میکند: ارگانهای دست اندرکار مبارزه با قاچاق فیلم باید به جمعبندی برسند و درباره دلایل قاچاق این سریال نظر خود را ارائه دهند.
وی افزود: مجوز نشر این مجموعه منوط به برطرف شدن ابهامات پخش غیرقانونی آن است. زیرا چنین اتفاقی باعث میشود فضای ناامنی در شبکه نمایش خانگی به وجود آید.
برادران آقاگلیان همچنان سکوت کردهاند
این اظهارات در حالی است که صاحبان اصلی این مجموعه که تهیهکنندگان آن هستند کماکان سکوت اختیار کردهاند تا ابهامات درباره دلایل انتشار اینگونه مجموعه "قهوه تلخ" آن هم بدون اعمال حذفیات مد نظر ارشاد، بیشتر شود.
برادران آقاگلیان احتمالا این روزها در گیر آخرین مراحل فنی فیلم سینمایی "میگرن" به کارگردانی مانلی شجاعیفر برای حضور در سیامین جشنواره فجر هستند. این تهیهکندگان فیلم "بانویی از ماه" با بازی محمدرضا گلزار را هم در دست تولید داشتند که به دلایلی فیلمبرداری آن در حال حاضر متوقف شدهاست.
نکته جالب درباره حاشیههای به وجود آمده برای مجموعه "قهوه تلخ" اینکه در ادامه موفقیت این مجموعه در جذب مخاطب محمدحسین لطیفی کارگردان "قلب یخی" بعنوان رقیب اصلی "قهوه تلخ" در شبکه نمایش خانگی، از ادامه کارگردانی "قلب یخی" انصراف داده و در حال ساخت یک مجموعه طنز با عنوان "ساخت ایران" است. جالبتر اینکه نویسندگی "ساخت ایران" را هم خشایار الوند (نویسنده قهوه تلخ) با مشاوره پیمان قاسمخانی برعهده دارد.
با وجود این اتفاقات که میتوان تولید و توزیع نامنظم "قلب یخی" را هم به آن افزود، آینده جریان تولید و توزیع مجموعههای مختص شبکه نمایش خانگی در هالهای از ابهام قرار دارد.
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