12 روستای قائم شهر در پرداخت زکات مستحبی پیشگام شدند

زین العابدین پرواسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان هشت هزار مستعد و نیازمند، 350 یتیم زیر18 سال، 700 دانش آموز و 170 دانشجو تحت پوشش دارد.

وی افزود: بخشی از منابع مالی برای تحت پوشش بودن این کمیته از محل مشارکت های مردمی و از طریق صندوق صدقات، جشن های عاطفه و نیکوکاری، زکات فطره و مستحبی محصولات کشاورزی و باغی و دامی است.

وی بیان داشت: برای جمع آوری زکات مرکبات تاکنون حدود دو هزار جعبه بین دهیاران و باغداران توزیع شده که از این تعداد حدود 200 جعبه تحویل کمیته امداد شد.

پرواسی با بیان اینکه از 117 روستای شهرستان، 12 روستا قراخیل، خطیرکلا، میدانسر، جنید، آهنگرکلای بیشه سر، اسکندرکلا، ملک خیل، چفته کلا، مری، ملاکلا، پایین دسته، شاهمیرکلا روستاهایی هستند که در پرداخت زکات مشارکت داشتند.

وی افزود: منابع حاصل از زکات، 70 درصد برای عمران و آبادانی روستاها و مابقی برای کمک به محرومان روستا بوده است.