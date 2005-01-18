آلمان اسناد تلاشهاي مخفيانه رژيم صهيونيستي براي ارتباط با حزب بعث عراق را فاش كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، پس ازحمله ارتش آمريكا وانگليس به عراق، برخي ازاسناد مخفيانه، پرونده هايي كه برخي از آنها درحال افشا شدن هستند- ازتماسهاي پنهاني ميان حكومت صدام رئيس جمهوري سابق عراق با رژيم اسراييل درپايان دهه نود پرده برداشت.

اين اسناد ومدارك كه درآلمان منتشرشده است مي گويد 15 ژانويه سال 1999 ايهود باراك نخست وزيروقت رژيم صهيونيستي با بيل كلينتون رئيس جمهوري سابق آمريكا در كاخ سفيد با هم ديداروگفتگو كردند.پس ازمذاكرات ازتمام مشاوران حاضردرجلسه خواسته شد جلسه را ترك كنند تا باراك با كلينتون بتوانند به طورمخفيانه با يكديگرگفتگو كنند .

هنگامي كه تمام مشاوران جلسه را ترك كردند،نخست وزير رژيم صهيونيستي تمايل تل آويو را براي انجام مذاكراتي با صدام رئيس جمهوري سابق عراق ابرازداشت و آن به دو دليل بود اول اينكه اسراييل ايران را به عنوان يك خطرهميشگي براي خود درمنطقه تلقي مي كند وازرهگذرپل زدن به عراق سعي دارد خود را به ايران نزديك كند چرا كه اين اقدام به سود تل آويواست و اما دليل دوم اينكه تلاش براي نزديك كردن عراقيها واسراييليها موجب مي شود تا دمشق به مذاكرت صلح سرنوشت ساز با اين رژيم مجبورشود.

رئيس جمهوري سابق آمريكا درآن زمان بهانه هاي ايهود باراك را درك كرد اما براي تماس با حكومت صدام چراغ سبزنشان دادو بدين ترتيب عملا تماسهاي عراقيها واسراييليها درشهرهاي اروپايي برقرارشد و تصور مي شود لندن پايتخت انگليس ميزبان يكي ازنشستها طرفين بوده است.

درابتداهيچ تماسي ميان مسئولان دولت سابق عراق ومقامات وقت رژيم صهيونيستي برقرارنشد تا اينكه درنيمه دهه نود يك رشته ديدارهاي مخفيانه ميان طرفين درچند شهراروپايي صورت گرفت كه مارتين انديك سفيروقت آمريكا در سرزمين هاي اشغالي اين موضوع را خبر داد اما وي اين ديدارها را بي ارزش و بي فايده دانست لذا ازهرگونه گزارش به وزارت خارجه آمريكا خودداري كرد.