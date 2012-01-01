پیشرفت های امروز در سایه مدیریت امام (ره) و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بصیریت و ولایت مداری صبح یکشنبه در هتل گلایول کرمانشاه با حضور برخی از مسئولان عقیدتی و سیاسی غرب کشور برگزار شد.

در این همایش، آیت الله مصطفی علما امام جمعه کرمانشاه گفت: دشمنان ملت و نظام باید بدانند با کشور و مردمی که آگاه و بصیر هستند، هرگز نمی توانند در بیفتند و آنها را از میدان مبارزه خارج کنند.

وی تاکید کرد: دشمنان ایران اسلامی از آغاز پیروزی این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) تاکنون توطئه های زیادی علیه ما داشته اند که توطئه فتنه سال88 یکی از این توطئه های خنی شده دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: در نهم دیماه ماه آن سال مردم ایران، با حرکت خودجوش خود، بار دیگر فتنه و سران فتنه را منزوی کردند و دراین روز حماسه ای تاریخی و ماندگار ساختند.

آیت الله علما گفت: پیشرفت ها و توفیقات امروز کشور در سایه مدیریت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی آگاهانه ملت ایران اسلامی حاصل شده است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه باید روز به روز بصیرت افزایی داشته باشیم، تاکید کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به منشا بیداری اسلامی در سراسر جهان تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در پایان گفت: دشمنان ما را متهم می کنند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای هستیم، که باید گفت با این موج بیداری و اسلام گرایی در جهان دیگر احتیاج به بمب اتمی و سلاح هسته ای نداریم.

