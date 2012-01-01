"مادران سربرنیتسا" فرم پر کردند

رضا برجی کارگردان مستند "مادران سربرنیتسا" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات ساخت این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : این مستند برشی از جنایت صرب ها به مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین است ، پس از پایان جنگ در سال 1994 سازمان ملل برخی از شهرهای بوسنی و هرزگوین مانند ساروایو، سربرنیتسا، گوراژده و بیهاج را امن اعلام کرد و نیروهای سازمان ملل از این شهرها حفاظت می کردند که البته در عمل چنین نبود و شهرهایی چون گوراژده و یا شهری مانند کرویت در محاصره کامل نیروهای صرب بود و فقط حمله نمی کردند اما موشک های خود را بر سر مردمان این شهرها می فرستادند در این میان شهر سربرنیتسا امن بود و هیچ حمله ای به آنجا نمی شد .

وی در ادامه افزود: تا اینکه صرب ها طرح حمله به این شهر را ریختند و از سه ماه قبل از حمله به این شهر ده گردان حافظ این شهر که از نیروهای سازمان ملل بودند نیروهای خود را عقب کشیدند و تنها دو گردان هلندی مامور از این سازمان برای حفاظت از این شهر ماندند و زمانی که صرب ها اعلام حمله کردند نیروهای هلندی با صرب ها همکاری کردند و در نهایت شهر سقوش کرد و مردها و زنان و کودکان به اسارت صرب ها در آمدند.

این مستندساز در ادامه افزود: روایت اصلی داستان از اینجا آغاز می شود که زنها و مردهای شهر سربرنیتسا را از یکدیگر جدا می کنند و 12 هزار مرد از از پسران 14 ساله تا مردان 50 ساله همه را می کشند و در گروهای دسته جمعی دفن می کنند در واقع نسل کشی می کنند ، از سوی دیگر دختران جوان را از میان زنان میانسال جدا می کنند و آنها را به اردوگاه های صرب ها می برند و پس از گذشت شش ماه در حالی که هریک از دختران جوان به زنان باردار تبدیل شده اند را در شهر رها می کنند و این دختران تجربه مادر شدن را به با تلخ ترین طعم حس می کنند؛ عنوان مستند "مادران سربرنیتسا" هم ازهمین واقعه تلخ آمد.

برجی در ادامه صحبت های خود با اشاره همکاری مسئولان فرهنگی شهر سربرنیتسا برای ساخت این فیلم گفت: مسئولان فرهنگی تصاویر آرشیوی ازاین جنگ را در اختیار من گذاشتند در واقع در اختیار گذاشتن این آرشیو تصاویر سندی محکم برای این مستند بود که مسئولان فرهنگی شهر برای تشکر از من به دلیل اینکه عکس هایی از جنگ را به موزه این شهر اهدا کرده بودم را در اختیار من گذاشت .

وی در پایان افزود: ساخت این فیلم دو سال به طول انجامید و فیلمبرداری آن در دو فصل تابستان و زمستان انجام شد و در نگاه کلی به فاجعه انسانی که در این شهر رخداده است اختصاص دارد.