بحران آلودگی هوا کوه یخی است که بخش کوچکی از آن پیداست

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان این که در حال حاضر صرفاً آلاینده های شناخته شده و در عین حال ساده ای مانند منوکسید کربن، ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن و گوگرد اندازه گیری می شوند گفت: اگر قرار باشد تمام آلاینده های اصلی هوا مورد اندازه گیری قرار گیرند، تازه متوجه حجم عظیم این کوه بزرگ یخی و آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن خواهیم شد.

رشیدی تصریح کرد: حتی روزهایی که اعلام می کنیم هوای تهران پاک است فقط به لحاظ استانداردهای کوتاه مدت روزانه هوا خوب است و به عبارت دیگر اگر وضعیت تهران را با استانداردهای سالیانه مقایسه کنیم، در کل سال آلودگی هوا بالاتر از حد استاندارد است.

وی اضافه کرد: در صورت اعمال استاندارد سالیانه هوای تهران کل سال ناسالم خواهد بود، چرا که هوای شهرمان علاوه بر آلاینده های کلاسیک مشتمل بر سموم هواست که بر خلاف آلاینده های اولیه تأثیرات غیر قابل بازگشت بر جای می گذارد.

رشیدی با بیان این که افرادی که به واسطه تماس با آزبست و یا تنفس این ماده سمی دچار مشکل ریوی یا به خاطر استنشاق هیدروکربن‌های سرطان زا دچار سرطان می شوند متأسفانه هیچ گونه درمان قطعی و بازگشت به سلامتی برای آن ها وجود نخواهد داشت گفت: متأسفانه باید اعلام کنیم بیمارانی که به بیماری های ناشی از آزبست و هیدروکربن های سرطان زا مبتلا می شوند، هرگز به سلامت کامل باز نمی گردند

