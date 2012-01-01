ایجاد 10 هزار فرصت شغل خانگی جدید در آذربایجان غربی

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص هزار و 600 میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل خانگی در سطح استان طی امسال خبر داد و افزود: با اجرای کامل طرح مشاغل خانگی برای 22 هزار نفر در استان شغل ایجاد می شود.

وی میزان تسهیلات ایجاد شغل خانگی را از 10 تا 50 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: 214 شغل برای این طرح تعریف شده و دستگاههای اجرایی کار و امور اجتماعی، فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به ثبت نام از متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی هستند .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال 13 هزار شغل خانگی در استان ایجاد می شود، اظهار داشت: برای حمایت از بنگاههای زود بازده اقتصادی تا کنون 180 میلیارد ریال یارانه پرداخت شده است.

سلیمانی با اشاره به اینکه شهرداران موظفند برای ایجاد مشاغل خانگی فضای مناسبی ایجاد کنند، ادامه داد: صنایع دستی، فرش دستباف، محصولات کشاورزی و دامپروری، شیلات، محصولات صنعتی، خدمات فرهنگی و هنری و فناوری اطلاعات از جمله مشاغل خانگی تعریف شده است.

وی سهم تعهد ایجاد فرصت شغلی جدید سال 90 را 113 هزار فرصت عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد تا کنون 73 هزار فرصت شغلی جدید در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، اقتصادی و خدماتی ایجاد شده است.

این مسئول در خصوص علت افزایش جویندگان کار آذربایجان غربی، ادامه داد: به استناد جدول گروههای سنی آمار نفوس و مسکن بیش از 886 هزار نفر در گروههای سنی 15 تا 29 سال قرار داشته که نشان از ورودی بسیار بالای جوانان دهه 60 و 70 به بازار کار است.

وی با بیان اینکه ورود این تعداد جوینده کار با ضریب افزایش جمعیت زیاد به بازار کار بی سابقه بوده و رفع مشکل اشتغال آنان نیازمند عزم و مشارکت همگانی است، ادامه داد: تاکنون بیش از 45 هزار فرصت جدید شغلی در سامانه رصد به ثبت رسیده است .