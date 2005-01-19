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۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۱۲

الكس گارلند فيلمنامه قسمت دوم فيلم "ديد" را مي نويسد

"الكس گارلند"، فيلمنامه نويس مطرح سينما موافقتش را براي نگارش فيلمنامه قسمت دوم فيلم "ديد" اعلام كرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين نويسنده كه واپسين بارفيلمنامه "28 روز بعد" را ارائه داد، بزودي كار برروي فيلمنامه "ديد 2" را آغازمي كند.
اين اثركه تحت نظارت  شركت فيلمسازي "تويستد پيكچرز"و"لاينزگيت فيلم" توليد وتوزيع مي شود، نام  "جيمزوان" كارگردان و" لي وانيل "، فيلمنامه نويس  نسخه نخست را درمقام تهيه كننده دارد .
قسمت نخست اين فيلم شرح حال بيماررواني را روايت مي كند كه قربانيهايش را مي ربايد وازآنها مي خواهد كه بازيهاي هراسناكي را تجربه كنند تا ازاين طريق به ارزشهاي زندگي پي ببرند." كري الويس "،" دني گلاور" ،"مونيكا پاتر"و"دينا ماير" ازجمله هنرپيشگاني بودند كه درفيلم هراسناك "ديد" بازي كردند.
اگرهمه چيز به خوبي پيش رود و فيلمنامه به موقع آماده شود فيلمبرداري قسمت دوم به احتمال بسياردرماه فوريه آغازمي شود وفيلم درماه اكتبرروانه سالنهاي سينما خواهد شد.
فيلم "ديد" كه با بودجه اي كمترازده ميليون دلاركليد خورد درسه روزنخست نمايش بالغ بر18 ميليون و300 هزاردلارفروش كرد.فروش اين اثرتا به حال به سقف 56 ميليون دلاررسيده است. 

 

کد مطلب 149810

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