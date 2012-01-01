عملیات اجرایی محور گردشگری طرقبه شاندیز آغاز شد

حسن هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این راه محور ارتباطی طرقبه به شاندیز را پوشش خواهد داد و از مسیرهای میدان شهدای طرقبه، جاده نقندر و روستای خادر شاندیز می گذرد.

هدایتی افزود: شهروندان، زائران و مردم روستاهای منطقه به راحتی می توانند در مسیر دو شهر طرقبه شاندیز با مساحت 13 کیلومتر تردد کنند و با افتتاح این پروژه مقدار زیادی از ترافیک جاده های طرقبه و شاندیز کاسته خواهد شد.

وی با توجه به مشکل ترافیکی محور مواصلاتی شهرهای طرقبه و شاندیز و روستاهای گردشگری جاغرق، نقندر و کنگ از آغاز به کار پروژه های مهمی در این منطقه خبر داد.

هدایتی تصریح کرد: همچنین با شروع پروژه کمربندی جاغرق و اتصال روستای جاغرق از مسیر گلدره به جاده روستای دهبار، ترافیک محور جاغرق تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

بخشدارطرقبه گفت: همچنین با احداث دوربرگردان در انتهای جاغرق، این روستا از بن بست خارج خواهد شده و به مقدار زیادی از ترافیک داخل روستا کم خواهد شد و روستائیان، زائران و گردشگران می توانند به راحتی از انتهای جاغرق و از مسیر دهبار از روستا خارج شوند.