اخبار کوتاه از ورزش فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای قهرمانی ژیمناستیک دختران کشور در سمنان برگزار شد و طی آن ژیمناست شایسته شیرازی عنوان نائب قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

در این دوره از رقابتها که در رده سنی نوجوانان برگزار شد، آناهیتا زرین کلاه در حرکات پرش خرک مقام دوم کشور را از آن خود کرد.

درخشش کمانداران فارس در مسابقه جایزه بزرگ بم

مسابقه جایزه بزرگ بم با درخشش کمانداران فارس همراه بود.

این رقابتها به عنوان یادواره جانباختگان زلزله بم با حضور بیش از 40 ورزشکار از سراسر کشور طی روزهای هشتم و نهم دی ماه جاری برگزار شد که با درخشش کمانداران فارس به پایان رسید.

در این مسابقات در بخش انفرادی رامین عطاریان مقام نخست را در رشته ریکرو مردان و فریده شمسی، زهرارعیتی ودنیا چمنی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با حضور پنج فرنگی کار از فارس

31 فرنگی کار برای شرکت در چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فراخوانده شدند که در این بین چهار فرنگی کار از فارس حضور دارند.



این اردو طی روزهای 16 تا 30 دی ماه در خانه کشتی و با حضور نفرات زیر برگزار می‌شود.



55 کیلوگرم: حمید سوریان- شیرزاد بهشتی طلا (تهران) محسن حاجی‌پور (مازندران) سامان عبدولی (خوزستان)



60 کیلوگرم: امید نوروزی- حمید زارع (فارس) عبدالمحمد پاپی (خوزستان) ابوذر نورزاده (البرز) محمد نوربخش (تهران)



66 کیلوگرم: سعید عبدولی – مهدی زیدوند (خوزستان) علی محمدی (تهران) افشین بیابانگرد (اردبیل)



74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران) کمال محمدعلیزاده (فارس) هادی علیزاده پورنیا (قم) محسن مهدی‌زاده (تهران) فواد کریمی (کردستان)



84 کیلوگرم: حبیب‌اله اخلاقی (خوزستان) طالب نعمت‌پور (لرستان) داود اخباری (تهران) علی قیطاسی (فارس) داود عابدین‌زاده (هرمزگان)



96 کیلوگرم: قاسم رضایی- داود گیل‌نیرنگ – محمدرضا اکبری (مازندران)



120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- بهروز یوسفی (مازندران) محمد قربانی (کرمانشاه) بهنام مهدی‌زاده (تهران) امیر قاسمی‌منجزی (خوزستان)