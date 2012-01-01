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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

برد پیت:

کسب جوایز و فروش بالا معیار موفقیت یک فیلم نیست

کسب جوایز و فروش بالا معیار موفقیت یک فیلم نیست

بازیگر فیلم درخت زندگی، برنده شدن در جشنواره‌های مختلف، فروش بالا و ثبت در کتاب رکوردها را معیارهای شناسایی یک فیلم خوب نمی‌داند،‌ بلکه او به ماندگاری آثار هنری معتقد است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیت در گفت گویی گفته دلیل اینکه وی از میان فیلم‌هایی که بازی کرده «جسی جیمز» و «درخت زندگی» را دوست دارد، ماندگاری و طول عمر بالای این آثار است.

وی درباره برنده شدن یک فیلم در جایزه و جشنواره های مختلف نیز گفته مهم نیست که یک فیلم نتواند هیچ جایزه مهمی را برنده شود،‌بلکه راز و کلید موفقیت یک اثر هنری در طول عمر دراز آن است.

بازیگر 48 ساله فیلم «درخت زندگی» همچنین گفته است که برخی آثار هر چه از زمان نمایششان می‌گذرد دوست داشتنی تر می‌شوند.

این در حالی است که آخرین ساخته «ترنس مالیک» یعنی فیلم «درخت زندگی» در جشنواره کن و بسیاری جایزه های سینمایی دیگر مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است. فیلمی که از مولفه هیا رایج سینمای هالیوود برای جذب مخاطب بهره‌ای نبرده است.

کد مطلب 1498105

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