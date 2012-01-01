به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز صبح تیم فوتبال پرسپولیس که قرار بود از ساعت 10:30 و با برگزاری دیدار تدارکاتی با آرمین قزوین پیگیری شود از ساعت 9:30 صبح و با حضور تماشاگران و خبرنگاران حواشی جالبی را همراه داشت.

در ابتدای تمرین خبرنگاران اجازه ورود به ورزشگاه را به دست آوردند و با احترام به اتاق مخصوص که وسایل پذیرایی هم در آن فراهم بود، راهی شدند.

ساعت 9:45 مهدوی‌کیا با ماشین شخصی‌اش که وحید هاشمیان در کنار او نشسته بود وارد ورزشگاه درفشی‌فر شد و مورد تشویق تماشاگران و هواداران پشت در قرار گرفت. محمود خوردبین پس از پیاده شدن مهدوی کیا از ماشین به سمت او رفت و از این بازیکن استقبال کرد. سایر بازیکنان از جمله علیرضا حقیقی هم با دیدن مهدوی‌کیا به وی خوشامد گفتند.

کیا سپس با راهنمایی رضا ریاضتی، مدیر رسانه‌ای پرسپولیس به محل رختکن تیم رفت و در آنجا مصطفی دنیزلی سرمربی پرسپولیس و اعضای کادر فنی و سایر بازیکنان به استقبال وی آمدند.

علی پروین، مدیر راهبری پرسپولیس هم ساعت 10 به ورزشگاه درفشی‌فر آمد و در اتاقک مخصوص خبرنگاران نشست. وی در حالی که از سوی خبرنگاران با سئوال‌های متعددی روبه‌رو شد به شوخی عنوان کرد: ای کاش پیش شما نمی‌آمدم، چون با پای خودم به محلی آمدم که باید سئوالات زیادی را جواب بدهم!

پروین لحظاتی قبل در پاسخ به درخواست مسئولان باشگاه برای حضور در سمت دیگر زمین گفته بود اینجا گرم است و از جایم تکان نمی‌خورم!

ساعت 10:25 یازده بازیکن اصلی تیم از رختکن خارج شده و زیر نظر محسن عاشوری بدن‌های خود را گرم کردند. میثاق معمارزاده، علیرضا نورمحمدی، مجتبی شیری، علیرضا محمد، ابراهیم شکوری، جواد کاظمیان، مازیار زارع، سامان آقازمانی، محمد نوری، غلامرضا رضایی و مهرداد اولادی؛ 11 بازیکنی بودند که از ابتدا در ترکیب تیم پرسپولیس مقابل تیم آرمین قزوین قرار گرفتند.

در این هنگام با درخواست عکاسان، مهدی مهدوی کیا و علی کریمی از رختکن خارج شده و در کنار لوگوی باشگاه پرسپولیس عکس یادگاری گرفتند. دقایقی بعد وحید هاشمیان هم به جمع آنها اضافه شد تا تیم بوندس‌لیگای کامل شود.

پس از گرفتن عکس یادگاری، علی کریمی و وحید هاشمیان روی نیمکت تیم نشستند ولی مهدوی کیا به دویدن دور زمین پرداخت. حسین بادامکی که به دلیل مصدومیت دیرتر از سایرین در محل تمرین حاضر شده بود پس از دقایقی در کنار مهدوی کیا قرار گرفت. هادی نوروزی و علیرضا حقیقی دو بازیکن مصدوم دیگر پرسپولیس نیز دور زمین دویدند.

از دقیقه 15 این بازی و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته مسئولان پرسپولیس از خبرنگاران خواستند که محل تمرین را ترک کرده و به بیرون ورزشگاه بروند و آنها نیز بدون هیچ مشکلی به بیرون رفته و زیر باران منتظر پایان این بازی دوستانه بودند.

در این هنگام حدود 30 هوادار که پشت درهای مجموعه درفشی‌فر قرار داشتند به برگزاری تمرینات پشت درهای بسته اعتراض داشتند. یکی از آنها می‌گفت: "در تیم بزرگ بارسلونا هم چنین اتفاقی نمی‌افتد"، هواداری دیگری عنوان می‌کرد: "این بی احترامی به هواداران است. حالا که لیدرها نیستند، بگذارید ما خودمان کنار زمین باشیم" و دیگری در نظری متفاوت می‌گفت: "تمام این کارها برای آن است که حاشیه‌های تیم کم شود". البته همه آنها از حضور دنیزلی و بازگشت مهدوی کیا ابراز خوشحالی می‌کردند و آینده خوبی را برای پرسپولیس ارزیابی می‌کردند. در میان هواداران پرسپولیس دو خانم نیز حضور داشتند.

براساس این گزارش، نیمه اول دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل آرمین قزوین با گل‌های مهرداد اولادی و جواد کاظمیان و گل به خودی بازیکن حریف که روی سانتر کاظمیان به ثمر رسید، خاتمه یافت. دنیزلی در نیمه دوم مسعود داستانی، محمد نصرتی، رضا نورمحمدی، حمیدرضا علی عسگر، روح الله سیف اللهی، امیر حسین فشنگچی، مازیار زارع، هاشمیان، سعید قدمی، علی کریمی و مهدوی کیا را به میدان فرستاد که در اواسط این نیمه به دلیل مصدومیت قدمی، بادامکی جانشین وی شد. هاشمیان، مهدوی کیا و روح الله سیف اللهی زننده گل‌های پرسپولیس در این نیمه بودند. دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل آرمین قزوین به برتری 6 بر صفر سرخپوشان تهرانی انجامید.

ساعت 11:50 علیرضا حقیقی ورزشگاه را ترک کرد که در این هنگام تعدادی از هواداران شعار خداحافظی برای این دروازه‌بان که در آستانه حضور در تیم رابین کازان روسیه است، سر دادند. مهدوی کیا در زمان خروج از ورزشگاه درفشی‌فر مورد تشویق شدید هواداران قرار گرفت.