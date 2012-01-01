"پل سنگ" در شبکه تابان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه پل سنگ به صورت رایانه ای با طرح سئوالاتی در زمینه مصرف بهینه انرژی و راه های پرداخت اینترنتی ارگان های مختلف استان و سئوالات عمومی در مورد جاذبه های تاریخی و طبیعی استان یزد هر شب به طور زنده از سیمای تابان پخش می شود.

در این مسابقه شرکت کنندگان پس از تماس تلفنی با انتخاب خانه های جدول به تعدادی سئوال جواب می دهند و مراحل را طی می کند و پس از کسب امتیاز به مرحله پایانی می رسند.

مسابقه تلویزیونی پل سنگ به تهیه کنندگی عباس گلرسان و کارگردانی رضا حاجی زاده تهیه و تولید می شود.

دیگر عوامل تولید این برنامه: دستیار تهیه و طراح سئوال علی نوابی، مجریان امیرحسین مرشدی و عباس گلرسان، تصویر برداران حبیب الله استبرقی و سید هاشم پورحسینی و امور رایانه محمد گلرسان هستند.

مسابقه پل سنگ هر شب ساعت 22:30 به طور زنده از سیمای شبکه تابان پخش می شود.