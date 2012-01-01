رونق بخش مسکن؛ راهکار منطقی ساماندهی بازار ارز

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: ایجاد آرامش در بازار ارز، پیش‌زمینه اصلی برای توسعه برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت و تجارت است و به همین دلیل دولت باید از ابزارهای موجود برای آرامش بازار ارز بهره‌برداری کند. در این میان به نظر می‌رسد هدایت سرمایه‌گذاران به عرصه مسکن می‌تواند یکی از بهترین راهکارها باشد.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: موفقیت در اشتغال‌زایی پایدار و مولد که شعار ماههای اخیر دولت است، از نتایج مدیریت بازار ارز است، این در حالی است که نوسانات شوک‌آور نرخ ارز، برنامه‌های کلان و زیربنایی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تجارت و صنعت را مختل ساخته و به واسطه ایجاد ثروت‌های باد آورده و لحظه‌ای، تعادل بازار سرمایه را به هم ریخته است.

به گفته برخوردار، در شرایطی که سوداگری‌های اقتصادی در بازار بدون اصالت طلا و ارز، سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کرده است، بازارهایی با پشتوانه تجارت و تولید که در راستای تامین منافع ملی هستند، متاسفانه درگیر فقدان نقدینگی شده‌اند.

وی ادامه داد: دولت باید به رونق بخش مسکن بیش از گذشته توجه کند و از آن به عنوان فرصتی مناسب برای تعادل بازار ارز و سکه بهره‌برداری کند؛ چراکه این موضوع می‌تواند مانع فرار سرمایه‌ها به بازار ارز و سکه و التهاب بیشتر آن شود.

رئیس مجمع عالی واردات ضمن استقبال از تک نرخی شدن ارز افزود: به نظر می‌رسد زیرساخت‌های تک‌نرخی شدن ارز هنوز در کشور مهیا نشده است و دولت امکان تحقق پایدار آن را ندارد.