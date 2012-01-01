2500 کودک خراسان جنوبی از خدمات تغذیه ای بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری اظهار داشت: در راستای حمایت تغذیه ای از اقشار آسیب پذیر طی 9 ماهه سال جاری دو هزار و 500 کودک زیر شش سال از طرح تغذیه بهره مند شدند.

وی اضافه کرد: خانواده هایی که به علت مشکلات اقتصادی قادر به تهیه سبد غذایی مناسب برای فرزندان خود نیستند، توسط مراکز بهداشتی و درمانی در سراسر استان شناسائی که پس از انجام بررسی و تحقیقات و ارائه آموزش های لازم به مادران، توسط این نهاد سبد غذائی در اختیار آنان قرار می گیرد.

اکبری ادامه داد: ماهیانه مبلغ 200 هزار ریال به کارت الکترونیکی هر یک از این کودکان واریز و والدین آنها می توانند ماهانه نسبت به خرید سبد غذائی اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: جهت اجرای این طرح طی 9 ماهه سال جاری مبلغ سه میلیارد و 820 میلیون ریال توسط این نهاد هزینه شده است.