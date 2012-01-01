  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

در سال جاری/

2500 کودک خراسان جنوبی از خدمات تغذیه ای بهره مند شدند

2500 کودک خراسان جنوبی از خدمات تغذیه ای بهره مند شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی گفت: طی 9 ماه سال جاری دو هزار و 500 کودک زیر شش سال از طرح تغذیه بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری اظهار داشت: در راستای حمایت تغذیه ای از اقشار آسیب پذیر طی 9 ماهه سال جاری دو هزار و 500 کودک زیر شش سال از طرح تغذیه بهره مند شدند.

وی اضافه کرد: خانواده هایی که به علت مشکلات اقتصادی قادر به تهیه سبد غذایی مناسب برای فرزندان خود نیستند، توسط مراکز بهداشتی و درمانی در سراسر استان شناسائی که پس از انجام بررسی و تحقیقات و ارائه آموزش های لازم به مادران، توسط این نهاد سبد غذائی در اختیار آنان قرار می گیرد.

اکبری ادامه داد: ماهیانه مبلغ 200 هزار ریال به کارت الکترونیکی هر یک از این کودکان واریز و والدین آنها می توانند ماهانه نسبت به خرید سبد غذائی اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: جهت اجرای این طرح طی 9 ماهه سال جاری مبلغ سه میلیارد و 820 میلیون ریال توسط این نهاد هزینه شده است.

کد مطلب 1498111

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها