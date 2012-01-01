"شکار شوکا" در شبکه باران

امیر شکرگزار، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "شکار شوکا" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند در یک قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش شبکه استانی باران تهیه می‌شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد گوزن‌های استان گیلان بسیار کم و در حال انقراض است. از این رو سیمای مرکز گیلان با تولید این مستند تلاش می‌کند به منظور تنویر افکار عمومی در حفظ این گوزن نادر بپردازد.

شکرگزار افزود: گوزن‌ها جاندارانی متعلق به حدود 50 میلیون سال پیش است. حیات گوزن‌ها در شمال ایران قدمتی طولانی دارد. آنها در گستره جنوبی دریای خزر یعنی جنگل‌های انبوه و زیبای استان‌ گیلان در کنار سایر گونه‌های جانوری زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه گوزن‌های شمالی ایران دو گونه مارال و شوکا هستند، ابراز داشت: شوکا گوزن علف‌خوار مناطق جنگلی شمال ایران به عنوان یک گونه بارز از نظر کارکرد بوم شناختی مطرح است. شوکا به عنوان یک گونه در منطقه می‌تواند تضمین‌کننده بقای جانداران وابسته به خود باشد و چه بسا که حذف گونه شوکا در منطقه می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اکوسیستم منطقه وارد آورد.

اسماعیل رستمی و محمد عباسی تصویربرداری این مستند را بر عهده دارند.