کلاس مربیگری بسکتبال بانوان در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کلانتری‌فرد در این رابطه اظهار داشت: یک دوره کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال بانوان با شرکت 25 نفر به مدت پنج روز با همکاری تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان و هیئت بسکتبال در مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) خرم‌آباد برگزار شد.

وی افزود: این کلاس آموزشی به منظور افزایش دانش مربیان تربیت‌بدنی آموزش و پرورش استان و ارتقای تعداد مربیان آموزش‌دیده در لرستان زیر نظر مدرس رسمی فدراسیون بسکتبال ایران برگزار شد.

رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان بیان داشت: مریم جلدانی، پروانه پیرهادی، طیبه موسوی، مریم ضیایی، زهرا یوسفوند، فرشته کیانی، سمیه عابدینی، فریبا رحیمی، زینب شرفی، مریم فولادوند و پریسا دریکوند از جمله شرکت کنندگان در این دوره بودند.

کلانتری فرد ادامه داد: همچنین راضیه بیرانوند، نگار قربانی، افسون جمالی، فاطمه بهرامی، لیلا رحیمی، آذر تیموری، طیبه خسروپور، فروزان منصوری، عاطفه اسدزاده، لیلا طولابی، لیلا مرندی، گلاره مطاعی و انیس عباس‌زاده از دیگر شرکت‌کنندگان این دوره آموزشی بودند.