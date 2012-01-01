مشکلی برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص وجود ندارد

دکتر یحیی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داروهای مورد نیاز بیماران خاص از حساسیت زیادی برخوردار است و دولت نیز بابت تامین این داروها یارانه بسیار زیادی پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: داروهای مورد نیاز بیماران خاص شامل فاکتور 8 و 11 و دیسفرال را تامین می‌کنیم و در تهیه و پخش این داروها به مقدار مورد نیاز بیماران مشکلی نداریم.

رضایی به نحوه ارائه این داروها اشاره کرد و افزود: داروهای مورد نیاز بیماران خاص را با اعلام نیاز بیمارستان‌ها، به مقدار لازم تامین می‌کنیم و به مراکز مورد نیاز می‌فرستیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: بر اساس ثبت‌نام بیماران خاص و همچنین با توجه به سهمیه‌ای که وزارت بهداشت به داروهای بیماران خاص اختصاص می‌دهد، ما در استان داروهای مورد نیاز آنان را تهیه می‌کنیم.

وی اضافه کرد: به منظور سلامت غذایی و دارویی مردم در سراسر استان از تمام اهرم‌های لازم بهره می‌گیریم و در سال‌های اخیر شاهد نظارت مستمر و قابل‌توجهی بر مراکزتولید و توزیع دارو بوده‌ایم.

رضائی در پایان از مردم و رسانه‌ها خواست تا پیشنهادات سازنده خود را به معاونت دارو و غذا مطرح سازند تا این معاونت بتواند به نحو مطلوب‌تری به انها خدمات‌رسانی کند.