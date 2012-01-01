  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

رضائی در گفتگو با مهر:

مشکلی برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص وجود ندارد

مشکلی برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص وجود ندارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص نداریم.

دکتر یحیی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داروهای مورد نیاز بیماران خاص از حساسیت زیادی برخوردار است و دولت نیز بابت تامین این داروها یارانه بسیار زیادی پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: داروهای مورد نیاز بیماران خاص شامل فاکتور 8 و 11 و دیسفرال را تامین می‌کنیم و در تهیه و پخش این داروها به مقدار مورد نیاز بیماران مشکلی نداریم.

رضایی به نحوه ارائه این داروها اشاره کرد و افزود: داروهای مورد نیاز بیماران خاص را با اعلام نیاز بیمارستان‌ها، به مقدار لازم تامین می‌کنیم و به مراکز مورد نیاز می‌فرستیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: بر اساس ثبت‌نام بیماران خاص و همچنین با توجه به سهمیه‌ای که وزارت بهداشت به داروهای بیماران خاص اختصاص می‌دهد، ما در استان داروهای مورد نیاز آنان را تهیه می‌کنیم.

وی اضافه کرد: به منظور سلامت غذایی و دارویی مردم در سراسر استان از تمام اهرم‌های لازم بهره می‌گیریم و در سال‌های اخیر شاهد نظارت مستمر و قابل‌توجهی بر مراکزتولید و توزیع  دارو بوده‌ایم.

رضائی در پایان از مردم و رسانه‌ها خواست تا پیشنهادات سازنده خود را به معاونت دارو و غذا مطرح سازند تا این معاونت بتواند به نحو مطلوب‌تری به انها خدمات‌رسانی کند.

کد مطلب 1498114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها