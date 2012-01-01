رشته های دانشگاهی باید متناسب با نیاز بازار کار کردستان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در دیدار سرپرست و معاونان دانشگاه پیام نور کردستان اظهار داشت: ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی و کرامات انسانی در گرو تربیت نیروی انسانی کارآمد با بهره‌ مندی از تعالیم انسان ساز دین مبین اسلام است.

وی افزود: دانشگاه ها به عنوان مراکز اصلی تولید فکر و اندیشه از جایگاه ویژه ای برای تربیت نیروهای خلاق و نوآور و کارآمد در جامعه برخوردار هستند و به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش یکی از نیازهای اصلی در راستای توسعه و پیشرفت هر جامعه ای به شمار می رود.

نمانیده ولی فقیه در استان کردستان از دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی پیشرو در استان یاد کرد و افزود: شیوه نوین آموزشی و غیر حضوری بودن آموزشها در پیام نور می تواند زمینه ساز رشد نوآوری و خلاقیت و حضور هر چه بیشتر دانشجویان این دانشگاه در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی شود.

حجت الاسلام شاهرودی افزود: البته این شیوه آموزشی حساسیتهایی را نیز داراست زیرا به دلیل حضور کم دانشجویان در دانشگاه نمی توان مشارکت گسترده آنان را در همه برنامه های فرهنگی و اخلاقی دانشگاه جلب کرد.

وی عنوان کرد: در این راستا وظیفه کارکنان و اساتید پیام نور بسیار خطیرتر است و باید به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده پاسخگوی نیازهای جوانان باشند و با نیازسنجی در محیط دانشگاه برای کاهش آسیبهای فرهنگی در بین دانشجویان تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان خواستار توجه هرچه بیشتر به مباحث پژوهشی و حمایت از طرح ها و خلاقیتهای نوآورانه دانشجویان در سطح مراکز و واحدهای تابعه پیام نور استان شد و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد آغاز به کار رشته قرآن و حدیث در پیام نور کردستان باشیم.

حجت الاسلام شاهرودی به مبحث اشتغال جوانان تحصیل کرده در استان اشاره کرد و افزود: متأسفانه به دلیل عدم نیازسنجی استان در زمینه رشته های دانشگاهی کارآمد شاهد بالاترین میزان بیکاری در بین قشر تحصیل کرده دانشگاهی است که این مهم توجه جدی مسئولان و متولیان دانشگاه های استان برای نیازسنجی بازار کار استان را می طلبد.

25 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور کردستان تحصیل می کنند



سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان نیز در این دیدار اظهار داشت: هم اکنون بیش از 25 هزار دانشجو در 92 رشته و گرایش تحصیلی در 10 مرکز و واحد تابعه پیام نور کردستان مشغول به تحصیل هستند.

ایوب مرادی افزود: دانشگاه پیام نور کردستان از لحاظ جمعیت دانشجویی بزرگترین دانشگاه استان است و با بهره مندی از دانشجویان، اساتید و کارکنان خلاق خویش در عرصه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده است.

وی بر پژوهش محوری و نیازسنجی در حوزه های مختلف به عنوان اولویتهای پیام نور کردستان در راستای ارتقای خدمات دانشگاهی در استان تأکید کرد و افزود: در این مسیر نیز گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی، ایجاد پژوهشکده ها و هسته های پژوهشی، حمایت از طرح های پژوهشی و اساتید و دانشجویان نخبه و مبتکر در دستور کار قرار دارد.