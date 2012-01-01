کمک گرفتن از حلزونهای دریایی برای بهبود حافظه انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه تگزاس با استفاده از اطلاعات درباره مسیرهای بیوشیمیایی در مغز حلزون بدون صدف دریایی به نام "آپلیسیا" موفق به طراحی مدلی رایانه ای شده اند که می تواند دفعاتی که مغز نرم تن در آستانه یادگیری است را شناسایی کند.

این مدل با انجام چند دوره آموزشی بر روی این جانداران مورد آزمایش قرار گرفت. این دوره ها شامل شوک الکتریکی بودند و نشان دادند این نرم تن زمانی که جلسه آموزشی را در نقطه اوجی که مدل رایانه ای پیش بینی کرده بود می گذراند، دچار افزایش قابل توجه حافظه می شد.

به بیانی دیگر حلزونهای آموزش ندیده تنها برای چند ثانیه می توانستند حافظه خود را درباره محیط اطراف حفظ کنند اما حلزونهایی که در زمان مناسب درباره خطرناک بودن محیط اطراف آموزش دیده بودند می توانستند برای بیش از یک هفته حافظه خود را نگه دارند.

اثبات نهایی این مطالعه شاید روزی بتواند به دانشمندان در کشف راه هایی برای بهبود حافظه انسان کمک کند. دانشمندان از دهه 1960 در حال مطالعه بر روی مغز "آپلیسا" هستند، مطالعاتی که تا کنون رازهای بسیاری را درباره یادگیری و حافظه در انسان آشکار کرده است. سیستم عصبی مرکزی این جاندار بسیار ساده بوده و تنها 10 هزار نورون دارد، در مقابل می توان 100 میلیارد نورون را در انسان یافت.

بر اساس گزارش ام اس ان، یادگیری در آپلیسیا پدیده ای است که محققان آن را حساس سازی نامیده اند. زمانی که محققان به جاندار ضربه ای وارد کرده یا شوک می دهند جاندار زائده های قیف مانند بدن خود را به داخل جمع می کند، این واکنش در جانداران آموزش ندیده کوتاهتر و در جانداران آموزش دیده طولانی مدت تر است. محققان در دهه 1980 دریافتند وارد کردن پنج شوک در هر بیست دقیقه به این جاندار باعث می شود حافظه طولانی مدت حساس سازی شده ای در آنها به وجود بیاید.