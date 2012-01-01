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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

محمدی فر خبر داد:

بیماریهای داخلی و قلبی همچنان در کرمان قربانی می گیرند

بیماریهای داخلی و قلبی همچنان در کرمان قربانی می گیرند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بهشت زهرا کرمان گفت: مهمترین علت مرگ و میر در شهر کرمان مطابق با ماههای گذشته بیماریهای داخلی و قلبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی فر گفت: طی آذر ماه سال جاری بیش از 69  درصد مرگ و میر در کرمان به علت بیماری های داخلی و قلبی است.

محمدی فر ادامه داد: در مدت مذکور روزانه به طور متوسط 7.6 نفر و در مجموع 230 نفر در شهر کرمان فوت کرده اند.

 وی با اشاره به این که آمار مرگ و میر آبان ماه در کرمان نسبت به آبان ماه سال جاری که 203  نفر فوت کرده بودند افزایش داشته است، اظهار داشت: بیش از63 درصد فوت شدگان را مردان، 33 درصد را زنان و چهار درصد مابقی را کودکان تشکیل می دهند.

محمدی فر اظهار داشت: بیماری های داخلی با 43.4 درصد و بیماری های قلبی با 26 درصد، به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر طی این ماه بوده است.

وی تصریح کرد: بعد از بیماری داخلی و قلبی به ترتیب  کهولت سن، سرطان، سکته مغزی، تصادفات عوامل دیگر مرگ و میر در کرمان هستند.

در آمار 230 نفری فوت شدگان کرمان در حدود 5.2 درصد زیر پنج سال، کمتر از 0.4 درصد بین پنج تا 10 سال، کمتر از یک درصد بین سنین 10 تا 20 سال، 7.3 درصد بین 20 تا 40 سال، 17.8 درصد بین 40 تا 60 سال، 39 درصد بین 60 تا 80 سال و 29 درصد بالای 80 سال بوده اند.

کد مطلب 1498119

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