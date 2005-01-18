اتحاديه اروپايي ممكن است استفاده از نمادهاي حزب نازي را ممنوع كند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازروز نامه ساينس كريستين مانيتور ، فرانكو فراتيني كميسير امور داخلي و دادگستري اتحاديه اروپايي گفت كه وي اين مسئله را درنشست وزراي دادگستري اتحاديه اروپايي كه بيست و هفت ژانويه برگزارخواهد شد مطرح خواهد كرد .



چندتن از محافظه كاران ، سوسياليستها و ليبرال دموكراتها آلماني در پارلمان اتحاديه اروپايي خواستار ممنوعيت استفاده از نمادهاي حزب نازي در اروپا شدند .



اين در خواست به دنبال رسوايي انتشار عكسهايي از هري شاهزاده انگليس در سرتاسر جهان صورت گرفت در اين عكسها هري در يك مهماني بازوبند صليب شكسته را بر بازوي خود بسته بود .

اين پيشنهاد دو سال پيش مطرح شد اما گفتگو ها در اين زمينه به شكست انجاميد .

يكي از مقامات در اين زمينه گفت كه مقامات كشورهاي اروپايي مراقب خواهند بود كه با تصويب چنين ممنوعيتي آزادي بيان نقض نشود .

تصميم فراتيني براي بررسي ممنوعيت استفاده از نمادهاي حزب نازي در سرتاسر اروپا ممكن است ملكه اليزابت دوم را بيشتر خجالت زده كند زيرا وي اواخر ماه گذشته مراسم يادبود آدم سوزي را در لندن برگزار كرد .





