30 باب فضای آموزشی در سنندج در دست ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزائی اصل در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سنندج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان سنندج 18 بابا مدرسه به بهره برداری رسیده و هم اکنون نیز عملیات اجرایی 30 باب فضای آموزشی جدید در دست اجراست.

وی عنوان کرد: 161 میلیارد ریال از محل منابع تملک دارایی های شهرستان، اعتبارات استانی و مصوبات سفرمقام معظم رهبری به استان کردستان در راستای احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی در شهرستان سنندج اختصاص پیدا کرده است که این رقم نشان دهنده اهمیت توجه به آموزش و پرورش است.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه همچنین از اختصاص پنج میلیارد و 600 میلیون ریال برای بهسازی و تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و همچنین کار و دانش، خرید امکانات کمک آموزشی و آزمایشگاهی در مدارس شهرستان سنندج خبر داد و گفت: این اعتبار می تواند بخشی از نیازهای موجود در این بخش را جبران کند.

میرزائی اصل یادآور شد: تقویت نیروی انسانی به عنوان سرمایه ای قابل اتکا وظیفه دولتها درجوامع معاصر است و در همین راستا کمک به تقویت و رفع مشکلات نهاد آموزش و پرورش به منظور تولید و تربیت نیروی انسانی توانا، ماهر و متعهد از مهمترین رسالتهای کاری مسئولان است.

