جزئیات اقدامات ویژه تامین آب مسکن مهر/ تدوین طرح جامع در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ثمره هاشمی امروز یکشنبه در یک نشست خبری در سالروز تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری کشور در سال 69 با بیان اینکه درصد جمعیت تحت پوشش آبرسانی شهری در سال 69 معادل 89 درصد بود، گفت: این میزان در 20 سال گذشته به بیش از 99 درصد رسیده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور اظهار داشت: ظرفیت تامین آب در سال 69 بالغ بر 3.5 میلیارد متر مکعب بوه که در حال حاضر به بیش از 8 میلیارد متر مکعب رسیده است، همچنین 72 هزار کیلومتر شبکه آبرسانی توسعه یافته در حال حاضر به بیش از 150 هزار کیلومتر شبکه توزیع، انتقال و آبرسانی افزایش یافت.

وی از ایجاد بیش از 35 هزار کیلومتر شبکه های جمع آوری فاضلاب و همچنین راه اندازی 126 تصفیه خانه فاضلاب در 120 شهر کشور سخن گفت و افزود: هم اکنون جمعیت تحت پوشش شبکه های فاضلاب شهرها 36 درصد و در روستاها نیز جمعیت تحت پوشش شبکه های آبرسانی 76 درصد است.

مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر 30 شرکت آب و فاضلاب روستایی در استانها فعالیت دارند و استان البرز هنوز تحت پوشش استان تهران قرار دارد، همچنین 35 شرکت آب و فاضلاب شهری داریم که مجموعا 65 شرکت در زیرمجموعه شرکت مهندسی آبفای کشور قرار دارد و بیش از 25 هزار نفر در این مجموعه ها مشغول بکار هستند.

ثمره هاشمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه تشکیل کارگروه ویژه وزارت نیرو برای تامین شبکه های آب و فاضلاب مسکن مهر و برنامه ریزیهای انجام شده در این زمینه گفت: بر اساس طرحی که دولت تهیه کرده، قرار است بیش از یک میلیون مسکن مهر در کل کشور احداث شود که بیش از 90 هزار واحد آن در شهر پرند تهران، هشتگرد و پردیس قرار دارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد: تامین آب برای حدود یک میلیون مسکن مهر در کل کشور کار ساده‌ای نیست و با توجه به اینکه از لحاظ تامین منابع آبی در مضیقه هستیم ، استفاده از آبهای سطحی و زیر زمینی نیاز به برنامه های دقیق و پرهزینه دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین آب واحدهای مسکن مهر در تلاش هستیم تا هر تعداد واحد که آماده سکونت می شود و کدهای ارتفاعی مربوط به آن در اختیار آبفا قرار می گیرد برای نصب انشعاب آب و شبکه های فاضلاب اقدام شود و در این رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد و تا به حال نیز انجام شده است.

ثمره هاشمی تاکید کرد: اگر قرار است واحدهای مسکن مهر برای سکونت آماده شود آبفا بلافاصله نیاز آب و فاضلاب واحدها را تامین می کند و از سویی به تدریج که مردم در واحدهای جدید ساکن می شوند آب و شبکه ها فاضلاب آن در کوتاه مدت تامین می شود و مشکلی وجود ندارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور بیان داشت: پرند در جایی واقع شده است که منابع آب زیرزمینی در اختیار نیست و استفاده از منابع آبی زیرزمینی نیز قابل استفاده نخواهد بود، بنابراین ما طرحی را با حفاری 40 حلقه چاه در اتوبان ساوه اجرا کرده ایم که در کوتاه مدت و میان مدت آب شرب مورد نیاز شهر پرند تامین شود.

وی همچنین از برنامه ریزی برای تدوین طرح بزرگ و جامع تامین شبکه های آب و فاضلاب مسکن مهر بویژه در پایتخت خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه با پیمانکار مربوطه قراردادی منعقد شد که از این طریق تامین آب مورد نیاز مسکن مهر در درازمدت محقق خواهد شد.

ثمره هاشمی تعادل بخشی برای کیفیت و کمیت آب شرب مناطق مختلف تهران را یکی از برنامه های در دست اجرا برشمرد و بیان داشت: برای اجرای این طرح پیش بینی شده است که حدود 500 میلیارد تومان هزینه مورد نیاز است که بخشی از طریق مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در تهران تامین خواهد شد و این موضوع در دست پیگیری است. به صورت کلی تامین آب مورد نیاز مسکن مهر در تهران برای درازمدت مشکلی نخواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور اجرای طرحهای فاضلاب را بسیار پرهزینه و زمان بر دانست و گفت: بودجه های عمومی موجود برای اجرای این طرحها به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست و روشهای متعددی برای تامین مالی پروژه‌ها چه از طریق بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، فاینانس بانک های داخلی و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود که البته بخشی از هزینه ها نیز از طریق فروش انشعاب تامین خواهد شد.

وی از برنامه ریزی برای پیش فروش انشعاب در برخی از نقاط شهر تهران خبر داد و با بیان اینکه این پیش فروش اجباری برای مشترکین در بر نخواهد داشت، گفت: از این طریق افراد می توانند به قیمت امروز انشعابات را خریداری کنند و این کار اقدامی برای کاهش فشار به مردم است اما به صورت کلی در تهران تکمیل شبکه های فاضلاب نیاز به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

ثمره هاشمی همچنین از پیشنهادات وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب در فاز دوم اجرای هدفمندی و ارائه سناریوها به ستاد هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: با اینکه افزایش 20 درصدی قیمت آب دارای اجازه قانونی است اما زمان اجرای آن در فاز دوم از سوی ستاد هدفمندی و رئیس جمهور مشخص خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور از زیان ده بودن شرکتهای آبفا خبر داد و با اشاره به اینکه در صورت واقعی شدن قیمت آب به تدریج این شرکتها را به سوددهی خواهند رسید، گفت: میزان بدهی شرکتهای آبفا به پیمانکاران در حال حاضر حدود 250 تا 300 میلیارد تومان است که از طریق فروش اموال و دارایی های مازاد و احصاء آن در حال انجام برخی برنامه ریزی ها هستیم.

وی همچنین از برنامه ریزیهای قبلی در ستاد هدفمندی یارانه ها برای فراهم شدن شرایط تفکیک کنترهای آب در واحدهای مسکونی سخن گفت و بیان داشت: در نیمه اول سال جاری 70 هزار کنترل تفکیک شده است و این کار ادامه دارد. در حال حاضر متوسط هزینه نصب کنتر جداگانه و جدید چیزی حدود 100 هزار تومان است.